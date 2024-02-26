Через ворожу атаку у Дніпрі пошкоджено 10 приватних будинків, 4 постраждалих

Через ворожу атаку у Дніпрі у житловому секторі пошкоджені 10 приватних будинків, кілька авто.
На жаль, постраждали чоловіки 41 і 49 років. Й жінки – 20 та 60 років. Вони у лікарні.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Також він додав, що за вечір наші оборонці знищили над областю 8 повітряних цілей. 1 ракету у Синельниківському районі та ще 2 – у Дніпрі. У Новомосковському районі збили 2 БпЛА та в Дніпровському – 3.
Читайте також:
Автор:
Багатодітну матір з Кривого Рогу зобов'язали повернути 1700 гривень допомоги,…
У Нікопольському районі знайшли жінку, яка напередодні загубилася поблизу берегової…
Пошуки жінки тривають!
Патрульні одні із перших прибули на місце влучання.