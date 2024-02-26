Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Через ворожу атаку у Дніпрі пошкоджено 10 приватних будинків, 4 постраждалих

Через ворожу атаку у Дніпрі пошкоджено 10 приватних будинків, 4 постраждалих

Сьогодні 07:00
просмотров

Учора пізно ввечері росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та ракетами.

Новости Днепра про Через ворожу атаку у Дніпрі пошкоджено 10 приватних будинків, 4 постраждалих

Через ворожу атаку у Дніпрі у житловому секторі пошкоджені 10 приватних будинків, кілька авто. 

На жаль, постраждали чоловіки 41 і 49 років. Й жінки – 20 та 60 років. Вони у лікарні.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Новости Днепра про Через ворожу атаку у Дніпрі пошкоджено 10 приватних будинків, 4 постраждалих

Новости Днепра про Через ворожу атаку у Дніпрі пошкоджено 10 приватних будинків, 4 постраждалих

Новости Днепра про Через ворожу атаку у Дніпрі пошкоджено 10 приватних будинків, 4 постраждалих

Також він додав, що за вечір наші оборонці знищили над областю 8 повітряних цілей. 1 ракету у Синельниківському районі та ще 2 – у Дніпрі. У Новомосковському районі збили 2 БпЛА та в Дніпровському – 3.

Читайте також:

Новости Днепра про Через ворожу атаку у Дніпрі пошкоджено 10 приватних будинків, 4 постраждалихУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпропетровській області багатодітну матір змусили повернути 1700 грн держдопомоги
Новини Дніпра
23.02.2024 21:19
У Дніпропетровській області багатодітну матір змусили повернути 1700 грн держдопомоги

Багатодітну матір з Кривого Рогу зобов'язали повернути 1700 гривень допомоги,…

Всю ніч бродила вздовж берега: біля Нікополя літня жінка загубилася, коли йшла додому
Новини Дніпра
23.02.2024 19:20
Всю ніч бродила вздовж берега: біля Нікополя літня жінка загубилася, коли йшла додому

У Нікопольському районі знайшли жінку, яка напередодні загубилася поблизу берегової…

З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка
Новини Дніпра
23.02.2024 16:31
З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка

Пошуки жінки тривають!

Перші хвилини після удару по будинку в АНД районі Дніпра: патрульні показали відео
Новини Дніпра
23.02.2024 16:19
Перші хвилини після удару по будинку в АНД районі Дніпра: патрульні показали відео

Патрульні одні із перших прибули на місце влучання.

Наверх