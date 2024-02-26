Через ворожу атаку у Дніпрі пошкоджено 10 приватних будинків, 4 постраждалих

Учора пізно ввечері росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та ракетами.

Через ворожу атаку у Дніпрі у житловому секторі пошкоджені 10 приватних будинків, кілька авто.

На жаль, постраждали чоловіки 41 і 49 років. Й жінки – 20 та 60 років. Вони у лікарні.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Також він додав, що за вечір наші оборонці знищили над областю 8 повітряних цілей. 1 ракету у Синельниківському районі та ще 2 – у Дніпрі. У Новомосковському районі збили 2 БпЛА та в Дніпровському – 3.

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