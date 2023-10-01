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  • Соліст Дніпровського театру опери та балету Самвел Адамян зробив клітку на балконі для кота

Соліст Дніпровського театру опери та балету Самвел Адамян зробив клітку на балконі для кота

Сьогодні 10:06
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Відомий блогер та співак Дніпровського театру опери та балету зробив клітку на балконі для свого кота Тамасіка.

Новости Днепра про Соліст Дніпровського театру опери та балету Самвел Адамян зробив клітку на балконі для кота

Чоловік записав відео для соцмережі ТікТок, де жаліється на хейтерів через клітку для кота.

Співак жаліється, що на нього постійно пишуть скарги й вимагають знести клітку.

Колишній учасник МастерШеф нагадав, що у Дніпрі котів визнали частиною екосистеми міста як природних дератизаторів гризунів.

Відео наповнено жартами та спогадами про мера Дніпра і його кота Байдена. 

На свою сторінку Facebook відео репостнув і Генадій Корбан.

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Новости Днепра про Соліст Дніпровського театру опери та балету Самвел Адамян зробив клітку на балконі для котаУкраїнська

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