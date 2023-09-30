Продавав неіснуючи дрова: на Дніпропетровщині чоловік виманив 50 тис у довірливих громадян

На Дніпропетровщині чолові прямо із в'язниці продавав неіснуючи дрова.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Підозрюваний на маркетплейсах нібито “торгував” дровами.

Чоловік вимагав передоплату за замовлення, а потім “зникав” із грішми.

Жертвами шахрайських дій стали 9 осіб. За версією слідства таким чином він заволодів 50 тисячами гривень.

На момент скоєння злочину чоловік вже перебував у місцях позбавлення волі.

На разі чоловік може додатково отримати до 3 років позбавлення волі, якщо його вина буде доведена.

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