Продавав неіснуючи дрова: на Дніпропетровщині чоловік виманив 50 тис у довірливих громадян

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Підозрюваний на маркетплейсах нібито “торгував” дровами.
Чоловік вимагав передоплату за замовлення, а потім “зникав” із грішми.
Жертвами шахрайських дій стали 9 осіб. За версією слідства таким чином він заволодів 50 тисячами гривень.
На момент скоєння злочину чоловік вже перебував у місцях позбавлення волі.
На разі чоловік може додатково отримати до 3 років позбавлення волі, якщо його вина буде доведена.
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