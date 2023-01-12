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Сьогодні вранці у Донецьку на радіохвилях залунала українська: що відомо

Сьогодні 12:57
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Донецьк - це Україна!

Новости Днепра про Сьогодні вранці у Донецьку на радіохвилях залунала українська: що відомо

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні вранці на радіо залунала українська мова.

Відео опублікували у мережі.

Зазначається, що півночі у місті не працював Інтернет, а тепер третя хвиля радіостанції – українською мовою.

Автор відео запитує: “Что случилось, народ?”

А сталося те, що Донецьк поступово повертається під контроль України. І дуже скоро над містом знову замайорить синьо-жовтий стяг.

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Новости Днепра про Сьогодні вранці у Донецьку на радіохвилях залунала українська: що відомоУкраїнська

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