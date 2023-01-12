Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • В кишені був паспорт: у Дніпрі посеред вулиці знайшли породистого песика в комбінезоні

В кишені був паспорт: у Дніпрі посеред вулиці знайшли породистого песика в комбінезоні

Сьогодні 12:13
просмотров

У Дніпрі розшукують власників породистого песика, який гуляв по проспекту Гагаріна з паспортом в кишені комбінезону.

Новости Днепра про В кишені був паспорт: у Дніпрі посеред вулиці знайшли породистого песика в комбінезоні

На проспекті Гагаріна поблизу “Нагорки” знайшли песика. Тварина розгублено бігала посеред вулиці та шукала когось. Перехожі забрали собачку додому, щоб вона не замерзла, бо на вулиці морози та легенький комбінезон, у якому був песик, не захистив би від холоду.

Тваринка виглядає доглянутою, а в кишені комбізнезону дніпряни знайшли паспорт. Господарів самостійно відшукати не вдалося, тому песика віддали в КП ” Зооконтроль”.

Співробітники КП розпочали пошуки власників собачки та розмістили оголошення на своїй сторінці.

З пр.Гагаріна до нас привезли собаку, китайська хохлата. Песика знайшли в комбінезоні та з паспортом. Ситуації різні бувають, тому чекаємо дзвінка від власника. Дзвоніть 0679088986, – повідомили в КП.

Можна припустити, що песик пішов з дому сам та збирався у справах, адже взяв паспорт, проте скоріше за все, тварина або загубилася, або її спеціально залишили на вулиці. Сподіватимемося, що власники знайдуться та собачка повернеться додому.

Читайте також:

Новости Днепра про В кишені був паспорт: у Дніпрі посеред вулиці знайшли породистого песика в комбінезоніУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Чи буде іноземна мова серед переліку обов’язкових предметів на НМТ-2023
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:45
    Чи буде іноземна мова серед переліку обов’язкових предметів на НМТ-2023

    На НМТ планують залишити три обов'язкових предмети.

    З лікарні Дніпра виписали 7-річну дівчинку, яка місяць тому пережила ракетну атаку в Кривому Розі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:08
    З лікарні Дніпра виписали 7-річну дівчинку, яка місяць тому пережила ракетну атаку в Кривому Розі

    У Дніпрі з лікарні виписали 7-річну Аріну, яка отримала важкі…

    У Дніпрі знову “замінували” школи, редакції газет та інтернет-видань: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:05
    У Дніпрі знову “замінували” школи, редакції газет та інтернет-видань: подробиці

    За минулу добу у Дніпрі знову "замінували" 7 об’єктів.

    Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт у Дніпрі 12 січня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт у Дніпрі 12 січня

    У Дніпрі на маршрути електротранспорту сьогодні вийшло 37 тролейбусів та…

    Наверх