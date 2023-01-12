В кишені був паспорт: у Дніпрі посеред вулиці знайшли породистого песика в комбінезоні

На проспекті Гагаріна поблизу “Нагорки” знайшли песика. Тварина розгублено бігала посеред вулиці та шукала когось. Перехожі забрали собачку додому, щоб вона не замерзла, бо на вулиці морози та легенький комбінезон, у якому був песик, не захистив би від холоду.
Тваринка виглядає доглянутою, а в кишені комбізнезону дніпряни знайшли паспорт. Господарів самостійно відшукати не вдалося, тому песика віддали в КП ” Зооконтроль”.
Співробітники КП розпочали пошуки власників собачки та розмістили оголошення на своїй сторінці.
З пр.Гагаріна до нас привезли собаку, китайська хохлата. Песика знайшли в комбінезоні та з паспортом. Ситуації різні бувають, тому чекаємо дзвінка від власника. Дзвоніть 0679088986, – повідомили в КП.
Можна припустити, що песик пішов з дому сам та збирався у справах, адже взяв паспорт, проте скоріше за все, тварина або загубилася, або її спеціально залишили на вулиці. Сподіватимемося, що власники знайдуться та собачка повернеться додому.
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