У Дніпрі почнеться перевипуск учнівських квитків: коли і де можна отримати документ

У Дніпрі планують перевипустити учнівські квитки для дітей, які навчаються в 5-6 та 10-11 класах.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Наразі працюють над друком і видачою учнівських квитків. Вони вже готові для першокласників, які були зареєстровані у системі (близько 3,5 тис. карток). Багато шкіл вже забрали надруковані учнівські, а деякі мають ще це зробити, щоб передати потім їх дітям. Окрім першокласників, йдеться і про учнів 2-11 класів, які отримують учнівські вперше, дітей, які загубили квиток, а також тих, хто перейшов із закладу в заклад.

Наразі починають кампанію масштабного перевипуску учнівських для перехідних класів – 5-6 та 10-11 (2022-2023 навчального року). Найголовніше завдання перевипуску – це оновлення даних дитини. У міськраді закликають батьків, які ще не надали фото дитини для документа, зробити це. Фото має бути без зайвих елементів на світлому фоні у форматі jpg. Його потрібно надіслати класному керівникові.

Нові учнівські планують видавати вже наприкінці лютого чи початку березня. Прострочені учнівські квитки із голограмною наліпкою діють до 30 березня 2023 року. Якщо дитина втратила учнівський, слід звернутися до директора закладу освіти та написати заяву на перевипуск учнівського квитка у зв’язку із втратою. Якщо дитина перейшла з однієї школи до іншої, необхідно звернутися до нового закладу освіти, аби директор подав заявку на перевипуск учнівського у зв’язку зі зміною закладу освіти.

До перевипуску можна користуватися документом, виданим у попередній школі. Щодо оформлення учнівського квитка можна звертатися на гарячу лінію КП “єДніпро” з понеділка до четверга з 09:00 до 18:00, у п’ятницю – з 09:00 до 16:45 за номерами: 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94 -94.

Нагадаємо, учнівський квиток у Дніпрі дає право на безкоштовний проїзд в електротранспорті та 25% знижку на проїзд автобусними маршрутами.

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