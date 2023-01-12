Сегодня утром в Донецке на радиоволнах прозвучал украинский язык: что известно

Во временно оккупированном Донецке сегодня утром на радио раздался украинский язык.
Видео было опубликовано в сети.
Отмечается, что полночи в городе не работал Интернет, а теперь третья волна радиостанции – на украинском языке.
Автор видео спрашивает: «Что случилось, народ?»
А случилось то, что Донецк постепенно возвращается под контроль Украины. И очень скоро над городом снова развеется сине-желтый флаг.
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