Сьогодні ворог атакував Нікопольщину з артилерії та запускав дрони

Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак.
Десять атак на Нікопольщину протягом дня. Під ударом – Нікополь, Марганецька та Покровська сільська громади. Агресор цілив артилерією та дронами-камікадзе, – заявив голова Дніпропетровської ОВА.
Внаслідок атаки пошкоджені 4 приватні будинки та автомобіль.
Повністю знищена господарська споруда, ще одна понівечена.
Зачепило і лінію електропередач. На щастя, люди вцілили.
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