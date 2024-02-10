Сьогодні ворог атакував Нікопольщину з артилерії та запускав дрони

Ворог сьогодні знову атакував Нікопольські громади.

Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак.

Десять атак на Нікопольщину протягом дня. Під ударом – Нікополь, Марганецька та Покровська сільська громади. Агресор цілив артилерією та дронами-камікадзе, – заявив голова Дніпропетровської ОВА.

Внаслідок атаки пошкоджені 4 приватні будинки та автомобіль.

Повністю знищена господарська споруда, ще одна понівечена.

Зачепило і лінію електропередач. На щастя, люди вцілили.

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