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Сегодня враг атаковал Никопольщину из артиллерии и запускал дроны

Сегодня 19:29
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Враг сегодня снова атаковал Никопольские общины.

Новости Днепра про Сегодня враг атаковал Никопольщину из артиллерии и запускал дроны

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Десять атак на Никопольщину в течение дня. Под ударом – Никополь, Марганецкая и Покровская сельская община. Агрессор целил артиллерией и дронами-камикадзе, – заявил глава Днепропетровской ОВА.

В результате атаки повреждены 4 частных дома и автомобиль.

Полностью уничтожено хозяйственное сооружение, еще одно изуродовано.

Задело и линию электропередач. К счастью, люди уцелели.

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