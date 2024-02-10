Сегодня враг атаковал Никопольщину из артиллерии и запускал дроны

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
Десять атак на Никопольщину в течение дня. Под ударом – Никополь, Марганецкая и Покровская сельская община. Агрессор целил артиллерией и дронами-камикадзе, – заявил глава Днепропетровской ОВА.
В результате атаки повреждены 4 частных дома и автомобиль.
Полностью уничтожено хозяйственное сооружение, еще одно изуродовано.
Задело и линию электропередач. К счастью, люди уцелели.
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