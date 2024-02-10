Сегодня враг атаковал Никопольщину из артиллерии и запускал дроны

Задело и линию электропередач. К счастью, люди уцелели.

В результате атаки повреждены 4 частных дома и автомобиль.

Десять атак на Никопольщину в течение дня. Под ударом – Никополь, Марганецкая и Покровская сельская община. Агрессор целил артиллерией и дронами-камикадзе, – заявил глава Днепропетровской ОВА.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Враг сегодня снова атаковал Никопольские общины.

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