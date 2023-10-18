Сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло на 9 годин: зарядіть телефон

Сьогодні, 18 жовтня, у Дніпрі деякі мешканці залишаться без світла з 08:00 до 17:00.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 18 жовтня з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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