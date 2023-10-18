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Сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло на 9 годин: зарядіть телефон

Сьогодні 06:50
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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло на 9 годин: зарядіть телефон

Сьогодні, 18 жовтня, у Дніпрі деякі мешканці залишаться без світла з 08:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 18 жовтня з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Данила Нечая: 17, 19Д, 21, 23, 25.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло на 9 годин: зарядіть телефонУкраїнська

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