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Сегодня в Днепре будут выключать свет на 9 часов: зарядите телефон

Сегодня 06:50
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Еще есть время подготовиться!

Новости Днепра про Сегодня в Днепре будут выключать свет на 9 часов: зарядите телефон

Сегодня, 18 октября, в Днепре некоторые жители останутся без света с 08:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 18 октября с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Даниила Нечая: 17, 19Д, 21, 23, 25.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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