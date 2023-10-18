Сегодня в Днепре будут выключать свет на 9 часов: зарядите телефон

Сегодня, 18 октября, в Днепре некоторые жители останутся без света с 08:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 18 октября с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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