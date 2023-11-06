Сьогодні у Дніпрі трамваї №12 змінять графік роботи: подробиці

Сьогодні, 6 листопада, у Дніпрі трамваї №12 закінчать свою роботу раніше.
Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на вул. Вартових Неба.
Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок.
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