Сьогодні у Дніпрі трамваї №12 змінять графік роботи: подробиці

Важлива інформація!

Сьогодні, 6 листопада, у Дніпрі трамваї №12 закінчать свою роботу раніше.

Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на вул. Вартових Неба.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

від площі Старомостова о 19:41;

від заводу Металовиробів о 20:35.

Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок.

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