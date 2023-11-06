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Сьогодні у Дніпрі трамваї №12 змінять графік роботи: подробиці

Сьогодні 06:55
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі трамваї №12 змінять графік роботи: подробиці

Сьогодні, 6 листопада, у Дніпрі трамваї №12 закінчать свою роботу раніше.

Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на вул. Вартових Неба.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

  • від площі Старомостова о 19:41;
  • від заводу Металовиробів о 20:35.

Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок.

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі трамваї №12 змінять графік роботи: подробиціУкраїнська

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