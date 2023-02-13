Сьогодні у Дніпрі працюватимуть 43 тролейбуси та 60 трамваїв

13 лютого на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:
Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 103 одиниці рухомого складу. Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 21:00.
Також по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 742 автобуси (з них 149 – великої місткості).
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