Пробув під завалами 128 годин: у Туреччині врятували двомісячного малюка

Дитина була під руїнами 128 годин.
Про це повідомляє газета Hürriyet.
Після порятунку немовля терміново госпіталізували. Тепер його стан контролюють лікарі.
Нагадаємо, 6 лютого рано-вранці південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бала. В обідню пору поштовхи повторилися. Землетруси завдали серйозних руйнувань і в Сирії. Наразі відомо, що кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії збільшилася до 33 000. Пошуково-рятувальні роботи активно продовжуються. Кількість загиблих та поранених, на жаль, зростатиме.
Раніше ми писали, що під завалами будинку в сирійському Алеппо народилася дитина (ВІДЕО).
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