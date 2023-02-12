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Пробув під завалами 128 годин: у Туреччині врятували двомісячного малюка

Сьогодні 17:59
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У суботу, 11 лютого, у Туреччині з-під завалів будинку після землетрусу врятували двомісячного малюка.

Новости Днепра про Пробув під завалами 128 годин: у Туреччині врятували двомісячного малюка

Дитина була під руїнами 128 годин.

Про це повідомляє газета Hürriyet.

Після порятунку немовля терміново госпіталізували. Тепер його стан контролюють лікарі.

Новости Днепра про Пробув під завалами 128 годин: у Туреччині врятували двомісячного малюка

Нагадаємо, 6 лютого рано-вранці південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бала. В обідню пору поштовхи повторилися. Землетруси завдали серйозних руйнувань і в Сирії. Наразі відомо, що кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії збільшилася до 33 000. Пошуково-рятувальні роботи активно продовжуються. Кількість загиблих та поранених, на жаль, зростатиме. 

Раніше ми писали, що під завалами будинку в сирійському Алеппо народилася дитина (ВІДЕО).

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Новости Днепра про Пробув під завалами 128 годин: у Туреччині врятували двомісячного малюкаУкраїнська

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