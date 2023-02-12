Пробув під завалами 128 годин: у Туреччині врятували двомісячного малюка

У суботу, 11 лютого, у Туреччині з-під завалів будинку після землетрусу врятували двомісячного малюка.

Дитина була під руїнами 128 годин.

Про це повідомляє газета Hürriyet.

Після порятунку немовля терміново госпіталізували. Тепер його стан контролюють лікарі.

Нагадаємо, 6 лютого рано-вранці південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бала. В обідню пору поштовхи повторилися. Землетруси завдали серйозних руйнувань і в Сирії. Наразі відомо, що кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії збільшилася до 33 000. Пошуково-рятувальні роботи активно продовжуються. Кількість загиблих та поранених, на жаль, зростатиме.

Раніше ми писали, що під завалами будинку в сирійському Алеппо народилася дитина (ВІДЕО).

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