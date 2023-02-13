Сегодня в Днепре будут работать 43 троллейбуса и 60 трамваев

13 февраля на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:
Всего на маршруты электротранспорта вышли 103 единицы подвижного состава. Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00.
Также по городу работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 742 автобусов (из них 149 — большой вместимости).
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