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Сегодня в Днепре будут работать 43 троллейбуса и 60 трамваев

Сегодня 08:00
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Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.

Новости Днепра про Сегодня в Днепре будут работать 43 троллейбуса и 60 трамваев

13 февраля на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:

  • троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20. Всего 43 транспортных средства;
  • трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19. Всего 60 трамвайных вагонов.

Всего на маршруты электротранспорта вышли 103 единицы подвижного состава. Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00.

Также по городу работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 742 автобусов (из них 149 — большой вместимости).

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