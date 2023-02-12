Важливо: у понеділок у Дніпрі та області не будуть вимикати світло

У понеділок, 13 лютого, у Дніпрі та області не будуть вимикати світло.

Про це повідомляє компанія ДТЕК.

Зазначається, що на завтра «Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє 13 лютого не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно зі стабілізаційними графіками.

Подивитися графіки відключень про всяк випадок можна:

тут, якщо ви абонент ДТЕК;

тут, якщо ви абонент ЦЕК.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у частині Дніпра впровадять новий графік відключень світла.

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