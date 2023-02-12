Важливо: у понеділок у Дніпрі та області не будуть вимикати світло

Про це повідомляє компанія ДТЕК.
Зазначається, що на завтра «Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє 13 лютого не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно зі стабілізаційними графіками.
Подивитися графіки відключень про всяк випадок можна:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у частині Дніпра впровадять новий графік відключень світла.
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