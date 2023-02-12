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  • Нуль градусів: у Дніпрі посеред річки помітили хокеїстів та десятки рибалок (ФОТО)

Нуль градусів: у Дніпрі посеред річки помітили хокеїстів та десятки рибалок (ФОТО)

Сьогодні 17:10
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Бережіть себе!

Поки поблизу села Шульгівка тривала операція з порятунку рибалок, які дрейфували на кризі, у Дніпрі місцеві мешканці теж вирішили порибалити.

Так, на кригу посеред річки вийшли десятки чоловіків. І якщо вчора це було декілька десятків поціновувачів зимової риболовлі, то сьогодні ще більше.

Новости Днепра про Нуль градусів: у Дніпрі посеред річки помітили хокеїстів та десятки рибалок (ФОТО)

Про це повідомляє Dnepr.info.

Крім того, на лід вийшли хокеїсти.

Новости Днепра про Нуль градусів: у Дніпрі посеред річки помітили хокеїстів та десятки рибалок (ФОТО)

Це враховуючи те, що сьогодні вдень температура на вулиці не опускалася нижче нуля градусів.

Будь ласка, бережіть себе та не ризикуйте зайвий раз життям!

Нагадаємо, раніше на Перемозі помітили десятки рибалок, які вийшли на ледь змерзлу кригу. А нещодавно в сквері “Прибережному” діти каталися на самокатах посеред річки та об’їжджали прорублені лунки. 

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Новости Днепра про Нуль градусів: у Дніпрі посеред річки помітили хокеїстів та десятки рибалок (ФОТО)Українська

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