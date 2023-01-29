Сьогодні обстріляли один із районів Дніпропетровщини (ФОТО)

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
За його словами, сьогодні протягом дня обстріляли дві громади Нікопольського району.
По самому Нікополю вдарили вранці з РСЗВ. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено декілька приватних підприємств, магазин, автостоянку, ліцей. Також понівечено двоповерховий житловий будинок, дві господарські споруди, майже півдесятка автівок, мопед.
З важкої артилерії окупанти вгатили і по Марганецькій громаді. Наслідки уточнюються.
На щастя, люди не постраждали.
У інших районах області спокійно та обстрілів не було.
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