Сегодня обстреляли один из районов Днепропетровской области (ФОТО)

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
По его словам, сегодня в течение дня обстреляли две общины Никопольского района.
По самому Никополю ударили утром из РСЗО. В результате обстрела в городе повреждены несколько частных предприятий, магазин, автостоянка, лицей. Также изуродован двухэтажный жилой дом, два хозяйственных постройки, почти полдесятка автомобилей, мопед.
Из тяжелой артиллерии оккупанты устроили и по Марганецкой громаде. Последствия уточняются.
К счастью, люди не пострадали.
В других районах области спокойно и обстрелов не было.
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