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Сегодня обстреляли один из районов Днепропетровской области (ФОТО)

Сегодня 20:09
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Обстреляли один из районов.

Новости Днепра про Сегодня обстреляли один из районов Днепропетровской области (ФОТО)

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По его словам, сегодня в течение дня обстреляли две общины Никопольского района.

По самому Никополю ударили утром из РСЗО. В результате обстрела в городе повреждены несколько частных предприятий, магазин, автостоянка, лицей. Также изуродован двухэтажный жилой дом, два хозяйственных постройки, почти полдесятка автомобилей, мопед.

Из тяжелой артиллерии оккупанты устроили и по Марганецкой громаде. Последствия уточняются.

К счастью, люди не пострадали.

В других районах области спокойно и обстрелов не было.

Новости Днепра про Сегодня обстреляли один из районов Днепропетровской области (ФОТО)

Новости Днепра про Сегодня обстреляли один из районов Днепропетровской области (ФОТО)

Новости Днепра про Сегодня обстреляли один из районов Днепропетровской области (ФОТО)

Новости Днепра про Сегодня обстреляли один из районов Днепропетровской области (ФОТО)

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