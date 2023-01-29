Сегодня обстреляли один из районов Днепропетровской области (ФОТО)

Обстреляли один из районов.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По его словам, сегодня в течение дня обстреляли две общины Никопольского района.

По самому Никополю ударили утром из РСЗО. В результате обстрела в городе повреждены несколько частных предприятий, магазин, автостоянка, лицей. Также изуродован двухэтажный жилой дом, два хозяйственных постройки, почти полдесятка автомобилей, мопед.

Из тяжелой артиллерии оккупанты устроили и по Марганецкой громаде. Последствия уточняются.

К счастью, люди не пострадали.

В других районах области спокойно и обстрелов не было.

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