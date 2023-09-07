Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: лунатимуть вибухи

Сьогодні, 7 вересня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі лунатимуть вибухи.
Але підстав для паніки немає – вони виробничі та контролюються фахівцями.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Отже, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АМКР» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), о 13:00 – у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район), о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони), о 15:00 – у кар’єрі «Глеюватський» ПрАТ «ЦГЗК» (Покровський район).
Але, будь ласка, у жодному разі не ігноруйте тривоги!
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