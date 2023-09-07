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Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: лунатимуть вибухи

Сьогодні 09:00
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Але без паніки!

Новости Днепра про Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: лунатимуть вибухи

Сьогодні, 7 вересня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі лунатимуть вибухи.

Але підстав для паніки немає – вони виробничі та контролюються фахівцями.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Отже, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АМКР» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), о 13:00 – у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район), о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони), о 15:00 – у кар’єрі «Глеюватський» ПрАТ «ЦГЗК» (Покровський район).

Але, будь ласка, у жодному разі не ігноруйте тривоги!

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