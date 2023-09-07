Сегодня на Днепропетровщине будут раздаваться взрывы

Сегодня, 7 сентября, на Днепропетровщине будет громко — в Кривом Роге будут раздаваться взрывы.
Но причин для паники нет – они производственные и контролируются специалистами.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Итак, в 12:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АМКР» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), в 13:00 – в карьере «Первомайский» ЧАО « ПИОНГОК» (Терновский район), в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы), в 15:00 – в карьере «Глееватский» ЧАО «ЦГОК» (Покровский район).
Но, пожалуйста, ни в коем случае не игнорируйте тревоги!
Читайте также:
Автор:
Вчера вечером в Кривом Роге произошла трагедия – 40-летняя женщина…
Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Сумщину и Одесщину несколькими группами…
Будьте осторожны!
Криворожца судили за то, что он обрисовал нецензурной бранью чужие…
Вчера вечером в Кривом Роге произошла трагедия – 40-летняя женщина погибла под колесами трамвая.
Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Сумщину и Одесщину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с северного, юго-восточного и южного направлений.
Будьте осторожны!
Подготовьтесь!
Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!
Цена молодого картофеля летом била все рекорды. За килограмм просили от 40 гривен. Сейчас ситуация изменилась и стоимость базового овоща резко поползла вниз.
В Днепре котенка бросили умирать в закрытой квартире.
На территорию области нельзя завозить некоторые виды мяса.
Криворожца судили за то, что он обрисовал нецензурной бранью чужие ворота.
В сентябре днепрянам будут устанавливать индивидуальные счетчики.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!