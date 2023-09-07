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Сегодня на Днепропетровщине будут раздаваться взрывы

Сегодня 09:00
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Но без паники!

Новости Днепра про Сегодня на Днепропетровщине будут раздаваться взрывы

Сегодня, 7 сентября, на Днепропетровщине будет громко — в Кривом Роге будут раздаваться взрывы.

Но причин для паники нет – они производственные и контролируются специалистами.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Итак, в 12:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АМКР» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), в 13:00 – в карьере «Первомайский» ЧАО « ПИОНГОК» (Терновский район), в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы), в 15:00 – в карьере «Глееватский» ЧАО «ЦГОК» (Покровский район).

Но, пожалуйста, ни в коем случае не игнорируйте тревоги!

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