Смертельне ДТП на Амурському мості: водій Renault збив мотоцикліста

Учора вранці на Амурському мості сталося смертельне ДТП.

Про це повідомляє Інформатор із посиланням на власні джерела.

За попередніми даними, аварія трапилася близько 10 години ранку.

Водій Renault збив мотоцикліста і наніс йому політравму.

Від отриманих травм водій мотоцикла загинув у лікарні.

Судячи з ушкоджень на авто та мотоциклі, аварія трапилась на великій швидкості.

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