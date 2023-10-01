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Смертельне ДТП на Амурському мості: водій Renault збив мотоцикліста

Сьогодні 11:22
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Учора вранці на Амурському мості сталося смертельне ДТП.

Новости Днепра про Смертельне ДТП на Амурському мості: водій Renault збив мотоцикліста

Про це повідомляє Інформатор із посиланням на власні джерела.

За попередніми даними, аварія трапилася близько 10 години ранку.

Водій Renault збив мотоцикліста і наніс йому політравму.

Від отриманих травм водій мотоцикла загинув у лікарні. 

Судячи з ушкоджень на авто та мотоциклі, аварія трапилась на великій швидкості.

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Новости Днепра про Смертельне ДТП на Амурському мості: водій Renault збив мотоциклістаУкраїнська

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