Смертельне ДТП на Амурському мості: водій Renault збив мотоцикліста

Про це повідомляє Інформатор із посиланням на власні джерела.
За попередніми даними, аварія трапилася близько 10 години ранку.
Водій Renault збив мотоцикліста і наніс йому політравму.
Від отриманих травм водій мотоцикла загинув у лікарні.
Судячи з ушкоджень на авто та мотоциклі, аварія трапилась на великій швидкості.
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