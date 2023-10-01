Смертельное ДТП на Амурском мосту: водитель Renault сбил мотоциклиста

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.
По предварительным данным, авария произошла около 10 часов утра.
Водитель Renault сбил мотоциклиста и нанес ему политравму.
От полученных травм водитель мотоцикла погиб в больнице.
Судя по повреждениям на авто и мотоцикле, авария произошла на большой скорости.
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