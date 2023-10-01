Смертельное ДТП на Амурском мосту: водитель Renault сбил мотоциклиста

Вчера утром на Амурском мосту произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, авария произошла около 10 часов утра.

Водитель Renault сбил мотоциклиста и нанес ему политравму.

От полученных травм водитель мотоцикла погиб в больнице.

Судя по повреждениям на авто и мотоцикле, авария произошла на большой скорости.

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