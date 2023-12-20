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  • Службі екстреної меддопомоги Дніпропетровщини передали нові «швидкі»

Службі екстреної меддопомоги Дніпропетровщини передали нові «швидкі»

Сьогодні 16:44
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Служба екстреної меддопомоги Дніпропетровщини отримала три нові «швидкі».

Новости Днепра про Службі екстреної меддопомоги Дніпропетровщини передали нові «швидкі»

Всередині вони обладнані за сучасними стандартами – є все необхідне для роботи бригади на виклику.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Навантаження на медичні бригади зараз величезне. Автопарк потребує постійного поповнення. А нові машини – це майже «універсальні бійці». Підійдуть для більшості викликів. Щодень кожна з них робитиме до десятка виїздів, – зазначив очільник області Сергій Лисак.

Він подякував за підтримку іноземним партнерам. «Швидкі» передала Міжнародна організація з міграції за підтримки уряду Німеччини.

Знаємо, як важко працюють лікарі. Вирішили підтримати їх таким чином. Будемо раді, що у тому числі завдяки цим швидким у них буде більше можливостей допомагати людям, – сказала координаторка з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я МОМ Жасмін Райлі.

Новости Днепра про Службі екстреної меддопомоги Дніпропетровщини передали нові «швидкі»

Новости Днепра про Службі екстреної меддопомоги Дніпропетровщини передали нові «швидкі»

Новости Днепра про Службі екстреної меддопомоги Дніпропетровщини передали нові «швидкі»

Такі автівки на вагу золота, каже директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко. Кожна з них виїздитиме на 7-10 викликів щодня. Всередині – монітори пацієнта, електрокардіографи, пульсоксиметри, ноші. Є точка доступу до кисню.

Машини потужні. З європейським обладнанням. Якщо потрібно буде в неї покласти апарат штучної вентиляції легень – у нас вони є. Тоді функціонально це буде вже як реанімобіль, – пояснив Радій Шевченко.

Наданню допомоги сприяв Регіональний офіс міжнародного співробітництва. РОМС – це ініціатива Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Його мета – розвиток взаємодії з закордонними партнерами на рівні області та громад.

Новости Днепра про Службі екстреної меддопомоги Дніпропетровщини передали нові «швидкі»

Новости Днепра про Службі екстреної меддопомоги Дніпропетровщини передали нові «швидкі»

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Новости Днепра про Службі екстреної меддопомоги Дніпропетровщини передали нові «швидкі»Українська

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