Службі екстреної меддопомоги Дніпропетровщини передали нові «швидкі»

Служба екстреної меддопомоги Дніпропетровщини отримала три нові «швидкі».

Всередині вони обладнані за сучасними стандартами – є все необхідне для роботи бригади на виклику.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Навантаження на медичні бригади зараз величезне. Автопарк потребує постійного поповнення. А нові машини – це майже «універсальні бійці». Підійдуть для більшості викликів. Щодень кожна з них робитиме до десятка виїздів, – зазначив очільник області Сергій Лисак.

Він подякував за підтримку іноземним партнерам. «Швидкі» передала Міжнародна організація з міграції за підтримки уряду Німеччини.

Знаємо, як важко працюють лікарі. Вирішили підтримати їх таким чином. Будемо раді, що у тому числі завдяки цим швидким у них буде більше можливостей допомагати людям, – сказала координаторка з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я МОМ Жасмін Райлі.

Такі автівки на вагу золота, каже директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко. Кожна з них виїздитиме на 7-10 викликів щодня. Всередині – монітори пацієнта, електрокардіографи, пульсоксиметри, ноші. Є точка доступу до кисню.

Машини потужні. З європейським обладнанням. Якщо потрібно буде в неї покласти апарат штучної вентиляції легень – у нас вони є. Тоді функціонально це буде вже як реанімобіль, – пояснив Радій Шевченко.

Наданню допомоги сприяв Регіональний офіс міжнародного співробітництва. РОМС – це ініціатива Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Його мета – розвиток взаємодії з закордонними партнерами на рівні області та громад.

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