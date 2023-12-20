Службе экстренной медпомощи Днепропетровщины передали новые «скорые»

Они оборудованы по современным стандартам – есть все необходимое для работы бригады на вызове.
Об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
Нагрузка на медицинские бригады сейчас огромная. Автопарк нуждается в постоянном пополнении. А новые машины – это почти «универсальные бойцы». Подходят для большинства вызовов. Каждый день каждая из них будет делать до десятка выездов, – отметил глава области Сергей Лысак.
Он поблагодарил за поддержку иностранных партнеров. «Скорые» передала Международная организация по миграции при поддержке правительства Германии.
Знаем, как тяжело работают врачи. Решили поддержать их таким образом. Будем рады, что в том числе благодаря этим скорым у них будет больше возможностей помогать людям, – сказала координатор по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения МОМ Жасмин Райли.
Такие автомобили на вес золота, говорит директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко. Каждый из них будет выезжать на 7-10 вызовов ежедневно. Внутри – мониторы пациента, электрокардиографы, пульсоксиметры. Есть точка доступа к кислороду.
Машины мощные. С европейским оборудованием. Если нужно в нее положить аппарат искусственной вентиляции легких – у нас они есть. Тогда функционально это будет уже как реанимобиль, – объяснил Радий Шевченко.
Оказанию помощи содействовал Региональный офис международного сотрудничества. РОМС – это инициатива Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Его цель – развитие взаимодействия с зарубежными партнерами на уровне области и громад.
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