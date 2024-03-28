Слідкував за ТЕС та військовим шпиталем: у Дніпрі працював шпигун ФСБ

У Дніпрі викрили шпигуна, який намагався навести ракети та ТЕС та військовий шпиталь.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Шпигуном, який слідкував за ТЕС та шпиталем виявився місцевий 22-річний житель. Його затримали “на гарячому”, коли той проводив дорозвідку поблизу госпіталю, де лікуються військові.

Аби затримати агента ФСБ кіберфахівці СБУ провели багатоетапну операцію. Вони зірвали нову спробу РФ завдати ракетного удару по військовій та критичній інфраструктурі Дніпра.

Як розповіли в СБУ, молодик слідкував за медзакладом та хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували там на стаціонарному лікуванні. Попутно стежив за медичним транспортом, що прибував на територію медзакладу.

Отриману інформацію шпигун хотів передати до ФСБ через анонімний чат.

Отриману від шпигуна інформацію росіяни мали використати для планування ударів по Дніпру.

Ще однією потенційною ціллю ворога була місцева теплова електростанція, яка забезпечує електрикою значну частину мегаполіса. За вказівкою ФСБ їхній агент знімав на власний телефон периметр ТЕС та прилеглу територію.

Співробітники СБУ покроково задокументували не тільки розвідувальну активність агента ФСБ, але й встановили особу його російського куратора. Паралельно українські силовики провели заходи, аби уберегти військових та додатково захистити критичну інфраструктуру.

За даними СБУ, 22-річного дніпрянина завербували в лютому цього року. Молодик сидів у російських тг-каналах з пошуку швидкого заробітку.

За співпрацю з окупантами зрадник отримував “винагороду” на картку. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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