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Следил за ТЭС и военным госпиталем: в Днепре работал шпион ФСБ

Сегодня 10:26
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В Днепре разоблачили шпиона, пытавшегося навести ракеты и ТЭС и военный госпиталь.

Новости Днепра про Следил за ТЭС и военным госпиталем: в Днепре работал шпион ФСБ

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Шпионом, который следил за ТЭС и госпиталем, оказался местный 22-летний житель. Его задержали «на горячем», когда тот проводил разведку вблизи госпиталя, где лечатся военные.

Чтобы задержать агента ФСБ, киберспециалисты СБУ провели многоэтапную операцию. Они сорвали новую попытку РФ нанести ракетный удар по военной и критической инфраструктуре Днепра.

Как рассказали в СБУ, молодой человек следил за медучреждением и хотел установить ориентировочное количество находившихся там на стационарном лечении украинских защитников. Попутно следил за медицинским транспортом, прибывающим на территорию медучреждения.

Получившуюся информацию шпион хотел передать в ФСБ через анонимный чат.

Новости Днепра про Следил за ТЭС и военным госпиталем: в Днепре работал шпион ФСБ

Новости Днепра про Следил за ТЭС и военным госпиталем: в Днепре работал шпион ФСБ

Полученную от шпиона информацию россияне должны были использовать для планирования ударов по Днепру.

Еще одной потенциальной целью врага являлась местная тепловая электростанция, обеспечивающая электричеством значительную часть мегаполиса. По указанию ФСБ их агент снимал телефоном периметр ТЭС и прилегающую территорию.

Сотрудники СБУ пошагово задокументировали не только разведывательную активность агента ФСБ, но и установили личность его российского куратора. Параллельно украинские силовики провели мероприятия, чтобы уберечь военных и дополнительно защитить критическую инфраструктуру.

По данным СБУ, 22-летнего днепрянина завербовали в феврале этого года. Молодой человек сидел в российских тг-каналах по поиску быстрого заработка.

За сотрудничество с оккупантами предатель получал «вознаграждение» на карточку. Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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Новости Днепра про Следил за ТЭС и военным госпиталем: в Днепре работал шпион ФСБУкраїнська Новости Днепра про Следил за ТЭС и военным госпиталем: в Днепре работал шпион ФСБРусский

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