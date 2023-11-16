Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Скло летіло навсібіч: у Дніпрі розбили двері тролейбуса №1

Сьогодні 19:21
просмотров

На щастя, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про Скло летіло навсібіч: у Дніпрі розбили двері тролейбуса №1

Сьогодні, 16 листопада, у Дніпрі стався жахливий випадок – невідомі розбили двері тролейбуса №1.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Сталося це на проспекті Дмитра Яворницького. Зазначається, що під час руху у тролейбус вандали жбурнули камінь, він потрапив у передні двері і розбив скло.

На щастя, ніхто не постраждав.

Той, хто кинув каміння, встиг втекти. На місце викликали правоохоронців. Вони і будуть з’ясовувати обставини події.

Новости Днепра про Скло летіло навсібіч: у Дніпрі розбили двері тролейбуса №1

Читайте також:

Новости Днепра про Скло летіло навсібіч: у Дніпрі розбили двері тролейбуса №1Українська Новости Днепра про Скло летіло навсібіч: у Дніпрі розбили двері тролейбуса №1Русский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі вирішують долю загадкових фігур-символів мікрорайону Північний
Новини Дніпра
Сьогодні 17:44
У Дніпрі вирішують долю загадкових фігур-символів мікрорайону Північний

У Дніпрі вирішують долю фігурок-символів району.

Завернув тіло у килим та сховав у погребі: у Дніпрі затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві
Новини Дніпра
Сьогодні 17:27
Завернув тіло у килим та сховав у погребі: у Дніпрі затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві

11 листопада в Самарському районі міста виявили тіло 57-річного чоловіка,…

Коли можна не з’являтися за повісткою до військкомату: перелік причин
Новини Дніпра
Сьогодні 17:26
Коли можна не з’являтися за повісткою до військкомату: перелік причин

В Україні військовий стан був продовжений ще на три місяці,…

Боксер із Дніпра став переможцем чемпіонату України на честь бійців ГУР
Новини Дніпра
Сьогодні 15:07
Боксер із Дніпра став переможцем чемпіонату України на честь бійців ГУР

Вітаємо Руслана!

Наверх