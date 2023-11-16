Скло летіло навсібіч: у Дніпрі розбили двері тролейбуса №1

Сьогодні, 16 листопада, у Дніпрі стався жахливий випадок – невідомі розбили двері тролейбуса №1.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Сталося це на проспекті Дмитра Яворницького. Зазначається, що під час руху у тролейбус вандали жбурнули камінь, він потрапив у передні двері і розбив скло.
На щастя, ніхто не постраждав.
Той, хто кинув каміння, встиг втекти. На місце викликали правоохоронців. Вони і будуть з’ясовувати обставини події.
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