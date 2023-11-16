Скло летіло навсібіч: у Дніпрі розбили двері тролейбуса №1

На щастя, ніхто не постраждав.

Сьогодні, 16 листопада, у Дніпрі стався жахливий випадок – невідомі розбили двері тролейбуса №1.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Сталося це на проспекті Дмитра Яворницького. Зазначається, що під час руху у тролейбус вандали жбурнули камінь, він потрапив у передні двері і розбив скло.

На щастя, ніхто не постраждав.

Той, хто кинув каміння, встиг втекти. На місце викликали правоохоронців. Вони і будуть з’ясовувати обставини події.

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