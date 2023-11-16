Стекло летело в разные стороны: в Днепре разбили дверь троллейбуса №1

Сегодня, 16 ноября, в Днепре произошел ужасный случай – неизвестные разбили дверь троллейбуса №1.
Об этом сообщает «Информатор».
Произошло это на проспекте Дмитрия Яворницкого. Отмечается, что во время движения в троллейбус вандалы швырнули камень, он попал в переднюю дверь и разбил стекло.
К счастью, никто не пострадал.
Тот, кто бросил камень, успел сбежать. На место вызвали правоохранителей. Они и будут выяснять обстоятельства происшествия.
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