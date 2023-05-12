Скільки зараз коштує гречка в АТБ, Варусі та «Сільпо»: порівняння цін

Навесні у Дніпрі та по всій Україні традиційно дорожчають не лише овочі, а й деякі крупи. Так, вже кілька років лідером у цьому рейтингу є гречка. Її вирощують мало, за зиму запаси у виробників стають меншими і навесні, і влітку вони продають крупу за вищою ціною. Восени вона зазвичай дешевшає.

Журналісти dnepr.info вирішили перевірити, скільки коштує найдешевша гречка у магазинах Дніпра.

Порівнювати ціни на цю крупу ми будемо у трьох найпопулярніших рітейлах міста: АТБ, Варусі та «Сільпо».

Так, у магазині АТБ представлено лише одного виробника крупи, продають її по 49,5 грн за кіло продукту. Зараз у магазині на неї знижка, вартість без акційної пропозиції – 56,4 грн. за кіло.

У Варусі найдешевша крупа знайшлася за ціною 48,9 грн. за 800 грам.

Але є і по 72,9 грн. за 1000 грам. Це також акційна ціна, без знижки її продають за 99,9 грн. за кіло.

У магазині «Сільпо» продають гречану крупу за ціною 67,9 грн за кіло. Без знижки ціна на 79,9 грн.

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