Скільки зараз коштує гречка в АТБ, Варусі та «Сільпо»: порівняння цін

Журналісти dnepr.info вирішили перевірити, скільки коштує найдешевша гречка у магазинах Дніпра.
Порівнювати ціни на цю крупу ми будемо у трьох найпопулярніших рітейлах міста: АТБ, Варусі та «Сільпо».
Так, у магазині АТБ представлено лише одного виробника крупи, продають її по 49,5 грн за кіло продукту. Зараз у магазині на неї знижка, вартість без акційної пропозиції – 56,4 грн. за кіло.
У Варусі найдешевша крупа знайшлася за ціною 48,9 грн. за 800 грам.
Але є і по 72,9 грн. за 1000 грам. Це також акційна ціна, без знижки її продають за 99,9 грн. за кіло.
У магазині «Сільпо» продають гречану крупу за ціною 67,9 грн за кіло. Без знижки ціна на 79,9 грн.
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