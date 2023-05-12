Сколько сейчас стоит гречка в АТБ, Варусе и «Сильпо»: сравнение цен

Журналисты dnepr.info решили проверить, сколько стоит самая дешевая гречка в магазинах Днепра.
Сравнивать цены на эту культуру мы будем в трех самых популярных ритейлах города: АТБ, Варусе и «Сильпо».
Так, в магазине АТБ представлен только один производитель крупы, продают ее по 49,5 грн за кило продукта. Сейчас в магазине на нее скидка, стоимость без акционного предложения – 56,4 грн за кило.
В Варусе самая дешевая крупа нашлась по цене 48,9 грн за 800 грамм.
Но есть и по 72,9 грн за 1000 грамм. Это также акционная цена, без скидки ее продают за 99,9 грн за кило.
В магазине «Сильпо» продают гречневую крупу по цене 67,9 грн за кило. Без скидки ее цена на 79,9 грн.
Читайте также:
Автор:
В Днепре изготовили огромную бисквитную вышиванку.
В Днепре запустят ретро-трамвай.
Может быть, вы видели этого мужчину!
В Днепре собака вместе с владельцем напала на женщину.
В Днепре изготовили огромную бисквитную вышиванку.
В Днепре запустят ретро-трамвай.
Может быть, вы видели этого мужчину!
В Днепре собака вместе с владельцем напала на женщину.
Хороший знак!
Такую картину могли сегодня наблюдать жители Ингулецкого района Кривого Рога.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина планирует завершить войну к зиме.
В Днепропетровской области заметили смерч.
Национальный регулятор рассматривает возможность поднятия тарифов для всех категорий населения с 1,44 до примерно 2,88 грн.
Крупные жилмассивы Днепра строились в основном в 1970-х годах. Тогда в городе был бум на возведение многоэтажек. Частный сектор заменяли многоквартирными домами, а огороды – площадками в общих дворах, где для маленьких жителей устанавливали качели, для взрослых – обустраивали летние…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!