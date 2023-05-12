Сколько сейчас стоит гречка в АТБ, Варусе и «Сильпо»: сравнение цен

Весной в Днепре и по всей Украине традиционно дорожают не только овощи, но и некоторые крупы. Так, вот уже несколько лет лидером в этом рейтинге является гречка. Ее выращивают мало, за зиму запасы у производителей истощаются и весной, и летом они продают крупу по более высокой цене. Осенью она обычно дешевеет.

Журналисты dnepr.info решили проверить, сколько стоит самая дешевая гречка в магазинах Днепра.

Сравнивать цены на эту культуру мы будем в трех самых популярных ритейлах города: АТБ, Варусе и «Сильпо».

Так, в магазине АТБ представлен только один производитель крупы, продают ее по 49,5 грн за кило продукта. Сейчас в магазине на нее скидка, стоимость без акционного предложения – 56,4 грн за кило.

В Варусе самая дешевая крупа нашлась по цене 48,9 грн за 800 грамм.

Но есть и по 72,9 грн за 1000 грамм. Это также акционная цена, без скидки ее продают за 99,9 грн за кило.

В магазине «Сильпо» продают гречневую крупу по цене 67,9 грн за кило. Без скидки ее цена на 79,9 грн.

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