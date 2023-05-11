Дніпро у 1960-х: набережна без шара та зниклий будинок на Театральному бульварі (ФОТО)

Дніпро змінюється з кожним роком дедалі більше. З'являються нові бульвари, сквери, будинки та торгові центри. Як раніше виглядало наше місто тепер можна побачити лише на фото.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку із ТОП-10 рідкісних фото Дніпра, зроблених у 1960-х роках.

Замість Театрального бульвару біля театру Шевченка стояв триповерховий будинок. За ним був ще один двоповерховий. Будинки було знесено після потопу 1977 року. Тоді зливами були залиті підвали будинку, будівля стала небезпечною для проживання. Замість них було облаштовано Театральний бульвар. На території росли дерева і жодного книжкового ринку чи магазинів за задумом архітекторів того часу на бульварі не мало бути.

Проспект Гагаріна почали облаштовувати на початку 1960-х років. Протягом кількох років покинута територія «обросла» житловими будинками, дорогою та алеєю, де сьогодні ростуть ялинки та тюльпани.

1963 року кінотеатр «Родина» відкрився після реконструкції. Будівля змінилася зовні та з середини. Там з’явився ще один зал для глядачів, була встановлена сучасна акустика.

До кінця 1960-х років була намита і облаштована найзнаменитіша ділянка набережної, що веде від парку до Фестивального причалу. Тут тільки-но висадили дерева, ще не до кінця облаштували ландшафт.

У 1960-х роках мешканці Дніпра, які гуляли по Монастирському острову, таким бачили парк Шевченка.

У самому парку Шевченка був ресторан «Волна». Сама будівля була збудована у 1930-х роках і спочатку заклад називався «Аврора», у 1950-х «Волна». 1979 року його знову перейменували. Цього разу в «Маяк» і реконструювали саму будівлю.

Преображенський собор до початку 1960-х років був складом паперу одного з видавництв Дніпра та перебував у напівзруйнованому стані. Реконструювати його почали лише 1968 року.

Такий вигляд мав Севастопольський парк. Сьогодні його закрито на реконструкцію.

У 1960-х роках у Дніпрі збудували стадіон «Метеор».

У 1960-х роках вулицями Дніпра курсували такі трамваї.

фото: блог Артема Костюка, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»



Читайте також:

Українська Русский

Автор: