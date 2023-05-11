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  • Дніпро у 1960-х: набережна без шара та зниклий будинок на Театральному бульварі (ФОТО)

Дніпро у 1960-х: набережна без шара та зниклий будинок на Театральному бульварі (ФОТО)

Сьогодні 17:40
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Дніпро змінюється з кожним роком дедалі більше. З'являються нові бульвари, сквери, будинки та торгові центри. Як раніше виглядало наше місто тепер можна побачити лише на фото.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку із ТОП-10 рідкісних фото Дніпра, зроблених у 1960-х роках.

Замість Театрального бульвару біля театру Шевченка стояв триповерховий будинок. За ним був ще один двоповерховий. Будинки було знесено після потопу 1977 року. Тоді зливами були залиті підвали будинку, будівля стала небезпечною для проживання. Замість них було облаштовано Театральний бульвар. На території росли дерева і жодного книжкового ринку чи магазинів за задумом архітекторів того часу на бульварі не мало бути.

Новости Днепра про Дніпро у 1960-х: набережна без шара та зниклий будинок на Театральному бульварі (ФОТО)

Проспект Гагаріна почали облаштовувати на початку 1960-х років. Протягом кількох років покинута територія «обросла» житловими будинками, дорогою та алеєю, де сьогодні ростуть ялинки та тюльпани.

Новости Днепра про Дніпро у 1960-х: набережна без шара та зниклий будинок на Театральному бульварі (ФОТО)

1963 року кінотеатр «Родина» відкрився після реконструкції. Будівля змінилася зовні та з середини. Там з’явився ще один зал для глядачів, була встановлена сучасна акустика.

Новости Днепра про Дніпро у 1960-х: набережна без шара та зниклий будинок на Театральному бульварі (ФОТО)

До кінця 1960-х років була намита і облаштована найзнаменитіша ділянка набережної, що веде від парку до Фестивального причалу. Тут тільки-но висадили дерева, ще не до кінця облаштували ландшафт.

Новости Днепра про Дніпро у 1960-х: набережна без шара та зниклий будинок на Театральному бульварі (ФОТО)

У 1960-х роках мешканці Дніпра, які гуляли по Монастирському острову, таким бачили парк Шевченка.

Новости Днепра про Дніпро у 1960-х: набережна без шара та зниклий будинок на Театральному бульварі (ФОТО)

У самому парку Шевченка був ресторан «Волна». Сама будівля була збудована у 1930-х роках і спочатку заклад називався «Аврора», у 1950-х «Волна». 1979 року його знову перейменували. Цього разу в «Маяк» і реконструювали саму будівлю.

Новости Днепра про Дніпро у 1960-х: набережна без шара та зниклий будинок на Театральному бульварі (ФОТО)

Преображенський собор до початку 1960-х років був складом паперу одного з видавництв Дніпра та перебував у напівзруйнованому стані. Реконструювати його почали лише 1968 року.

Новости Днепра про Дніпро у 1960-х: набережна без шара та зниклий будинок на Театральному бульварі (ФОТО)

Такий вигляд мав Севастопольський парк. Сьогодні його закрито на реконструкцію.

Новости Днепра про Дніпро у 1960-х: набережна без шара та зниклий будинок на Театральному бульварі (ФОТО)

У 1960-х роках у Дніпрі збудували стадіон «Метеор».

Новости Днепра про Дніпро у 1960-х: набережна без шара та зниклий будинок на Театральному бульварі (ФОТО)

У 1960-х роках вулицями Дніпра курсували такі трамваї.

Новости Днепра про Дніпро у 1960-х: набережна без шара та зниклий будинок на Театральному бульварі (ФОТО)

фото: блог Артема Костюка, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

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Новости Днепра про Дніпро у 1960-х: набережна без шара та зниклий будинок на Театральному бульварі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Дніпро у 1960-х: набережна без шара та зниклий будинок на Театральному бульварі (ФОТО)Русский

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