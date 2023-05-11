Що потрібно для вступу до коледжу у Дніпрі у 2023 році: перелік документів, вимоги

Частина школярів у цьому році не захоче продовжувати навчання в школах Дніпра та піде навчатись до коледжів міста. Навчання тут триває в середньому 2,5 роки, а після закінчення – можна отримати вищу освіту в університеті, при якому працює коледж, або піти працювати за спеціальністю.

Журналісти dnepr.info дізнались, що потрібно аби вступити у 2023 році у коледж в Дніпрі.

Цього року школярі після 9 класу не складатимуть Державну підсумкову атестацію чи Національний мультипредметний тест. Ті, хто не хоче продовжувати навчання в школі можуть піти продовжувати здобувати освіту в коледжі.

Що потрібно для вступу до коледжу у 2023 році

Для вступу до коледжу після 9 класу потрібно пройти конкурс (для творчих спеціальностей), співбесіду, якщо школяр хоче вступати на бюджет або написати мотиваційний лист, якщо йдеться про навчання на контрактній основі. Навчатись можна як очно, так і заочно. При цьому програму співбесіди вимоги до мотиваційного листа затверджує приймальна комісія кожного навчального закладу. Дізнатись про особливості прийому в той чи інший коледж можна на його сайті.

Коли подавати заяви для вступу у 2023 році

Подавати заяву на вступ потрібно через електронний кабінет. З 30 червня по 13 липня проходитиме прийом заяв та документів. З 14 до 22 липня можливий додатковий набір на контракт. Списки вступників мають з’явитися до 26 липня. Зарахування на бюджет має відбутися до кінця липня, а на контракт – до 3 серпня.

Документи для вступу до коледжу у 2023 році

До 29 липня, якщо абітурієнт бажає навчатися в коледжі, він повинен принести документи на зарахування. Іноді навчальні заклади можуть встановити додатковий перелік документів, але загалом абітурієнту знадобиться: паспорт або документ, що посвідчує особу, військовий квиток або приписне, свідоцтво та диплом, кольорове фото розміром 3х4 в електронному вигляді.

У Дніпрі учні 9 чи 11 класів можуть навчатися у 26 коледжах. Кількість бюджетних місць у кожному з них буде відома ближче до початку вступної кампанії 2023 року. У середньому ціна контракту на навчання у коледжі становить 10 тис грн.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: