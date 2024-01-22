Скільки коштують і як виглядають найдешевші будинки у різних районах Дніпра (2024)

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-8 найдешевших будинків на продаж у Дніпрі, виставлених на продаж у різних районах міста.
Купити недорогий будинок в Індустріальному районі Дніпра можна за ціною 720 тис грн. У будівлі один поверх, 3 кімнати, загальна площа 48 кв м. Житло було збудовано у 1960-х роках із шлакоблоку. У будинку є кухня, санвузол, проведений газ, світло, вода, каналізація септик, пічне опалення. Будинок знаходиться у районі вулиці Янтарна. Двір на 4 сотки землі, є господарські будівлі та заїзд для авто. Стан будинку: «під ремонт».
Купити недорогий будинок у Дніпрі в Самарському районі коштуватиме 704,8 тис грн. У будинку один поверх та 2 кімнати. Загальна площа приміщення 36 кв м. У дворі є гараж, сарай, літня кухня, льох, веранда. Ділянка, де стоїть будинок –8 соток.
Недорогий будинок в АНД-районі міста коштуватиме 514,3 тис грн. Загальна площа будинку 30 кв м. Будинок із саманної цегли. Знаходиться в селищі Березанівка. Усі зручності – у будинку. Стан приміщення – житловий. Опалення – пічне. Новий господар отримає як бонус запас дров на рік. На подвір’ї є свердловина, заїзд для авто, встановлений літній душ, туалет. Ділянка 8 соток.
Найдешевший будинок у Новокодацькому районі Дніпра знайшовся за ціною 438 тис грн. Будівля досить велика – 2 поверхи та 107 кв м загальної площі. Ділянка – 8 соток. Будинок під капітальний ремонт. Знаходиться в районі вулиці Доблестної.
Купити будинок у районі вулиці Кипучої у Чечелівському районі Дніпра коштуватиме 647,7 тис грн. Будинок одноповерховий, у ньому 3 кімнати та 42 кв м загальної площі. Стіни із шлакобетону. У будинку є всі комунікації, але його стан під ремонт. Ділянка, де стоїть будинок 15 соток.
Купити недорогий будинок у Дніпрі у Центральному районі можна за 1,3 млн грн. Знаходиться він неподалік вокзалів. Ділянка – 8,5 соток. Будинок – 50 кв м, у ньому 3 кімнати, є газ, встановлена газова колонка та котел, проведена вода та електрика. Будинок був збудований близько 20 років тому. Приміщення потребує косметичного ремонту. Як стверджує автор оголошення, дах не тече, на будинку тріщин немає, стіни теплі. У дворі є сарай та льох.
У Соборному районі Дніпра найдешевший будинок продають за ціною 495,3 тис. грн. Знаходиться він у районі вулиці Джерельної. У будинку 4 кімнати, він одноповерховий. Загальна площа 40 кв. м. Ділянка 4 сотки. У будинку є опалення та проведено електрику, у дворі – колонка з водою. Приміщення потребує ремонту.
Купити недорогий будинок у Дніпрі у Шевченківському районі можна за 1,066 млн грн. В одноповерховому будинку 3 кімнати, загальна площа 46 кв м. Будівля була збудована близько 40 років тому. Ділянка невелика – 1 сотка. Але у дворі є навіс та місце для авто, а під самим будинком – підвал. У кімнатах будинку нещодавно був ремонт, будинок утеплений. Туалет знаходиться на вулиці, але є місце у будинку, де його можна обладнати. Будинок знаходиться в районі вулиці Січових Стрільців.
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