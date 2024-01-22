Скільки коштують і як виглядають найдешевші будинки у різних районах Дніпра (2024)

Купити недорогий будинок у Дніпрі можна у кожному районі міста. Ціна залежить не тільки від стану житла, кількості квадратних метрів у будинку, розміру двору та наявності ремонту в приміщенні, а й від району, в якому він знаходиться, близькості чи дальності від центру міста та інших факторів. Тим, хто хоче купити недорогий будинок у Дніпрі, необхідно бути готовим до того, що в таку будівлю потрібно вкласти гроші як мінімум у ремонт усередині будинку, а також можливо фасаду чи двору.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-8 найдешевших будинків на продаж у Дніпрі, виставлених на продаж у різних районах міста.

Індустріальний район

Купити недорогий будинок в Індустріальному районі Дніпра можна за ціною 720 тис грн. У будівлі один поверх, 3 кімнати, загальна площа 48 кв м. Житло було збудовано у 1960-х роках із шлакоблоку. У будинку є кухня, санвузол, проведений газ, світло, вода, каналізація септик, пічне опалення. Будинок знаходиться у районі вулиці Янтарна. Двір на 4 сотки землі, є господарські будівлі та заїзд для авто. Стан будинку: «під ремонт».

Самарський район

Купити недорогий будинок у Дніпрі в Самарському районі коштуватиме 704,8 тис грн. У будинку один поверх та 2 кімнати. Загальна площа приміщення 36 кв м. У дворі є гараж, сарай, літня кухня, льох, веранда. Ділянка, де стоїть будинок –8 соток.

АНД-район

Недорогий будинок в АНД-районі міста коштуватиме 514,3 тис грн. Загальна площа будинку 30 кв м. Будинок із саманної цегли. Знаходиться в селищі Березанівка. Усі зручності – у будинку. Стан приміщення – житловий. Опалення – пічне. Новий господар отримає як бонус запас дров на рік. На подвір’ї є свердловина, заїзд для авто, встановлений літній душ, туалет. Ділянка 8 соток.

Новокодацький район

Найдешевший будинок у Новокодацькому районі Дніпра знайшовся за ціною 438 тис грн. Будівля досить велика – 2 поверхи та 107 кв м загальної площі. Ділянка – 8 соток. Будинок під капітальний ремонт. Знаходиться в районі вулиці Доблестної.

Чечелівський район

Купити будинок у районі вулиці Кипучої у Чечелівському районі Дніпра коштуватиме 647,7 тис грн. Будинок одноповерховий, у ньому 3 кімнати та 42 кв м загальної площі. Стіни із шлакобетону. У будинку є всі комунікації, але його стан під ремонт. Ділянка, де стоїть будинок 15 соток.

Центральний район

Купити недорогий будинок у Дніпрі у Центральному районі можна за 1,3 млн грн. Знаходиться він неподалік вокзалів. Ділянка – 8,5 соток. Будинок – 50 кв м, у ньому 3 кімнати, є газ, встановлена газова колонка та котел, проведена вода та електрика. Будинок був збудований близько 20 років тому. Приміщення потребує косметичного ремонту. Як стверджує автор оголошення, дах не тече, на будинку тріщин немає, стіни теплі. У дворі є сарай та льох.

Соборний район

У Соборному районі Дніпра найдешевший будинок продають за ціною 495,3 тис. грн. Знаходиться він у районі вулиці Джерельної. У будинку 4 кімнати, він одноповерховий. Загальна площа 40 кв. м. Ділянка 4 сотки. У будинку є опалення та проведено електрику, у дворі – колонка з водою. Приміщення потребує ремонту.

Шевченківський район

Купити недорогий будинок у Дніпрі у Шевченківському районі можна за 1,066 млн грн. В одноповерховому будинку 3 кімнати, загальна площа 46 кв м. Будівля була збудована близько 40 років тому. Ділянка невелика – 1 сотка. Але у дворі є навіс та місце для авто, а під самим будинком – підвал. У кімнатах будинку нещодавно був ремонт, будинок утеплений. Туалет знаходиться на вулиці, але є місце у будинку, де його можна обладнати. Будинок знаходиться в районі вулиці Січових Стрільців.

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