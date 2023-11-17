Скільки коштує «перевзути» авто в Дніпрі восени 2023 року

Найближчими днями у Дніпрі синоптики прогнозують зниження температури, можливий сніг та ожеледицю. Тому, для власників автотранспорту зараз головне – змінити літні шини на зимові (хто ще цього не встиг зробити).

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки цього року обійдеться «перевзути» автомобіль на шиномонтажі у Дніпрі.

Літня гума розрахована на більш високу температуру повітря і зберігає свої властивості, коли на вулиці хоча б +10 градусів тепла. Коли температура опускається нижче, літня гума втрачає еластичність і міцне зщеплення з дорогою. Зимові шини розраховані на експлуатацію при мінусових температурах і навіть при великих морозах здатні зберігати зчіпку з дорожнім покриттям, а також мають більш глибокий протектор, щоб їздити по снігу та льоду. Тому заміна шин є обов’язковою.

У Дніпрі замінити літню гуму на зимову можна в середньому за 700 грн. Все залежить від радіусу колеса – чим він більший, тим дорожче, і від кузова самого автомобіля – найвища ціна на шиномонтаж коліс джипа – до 1,5 тис грн.

Розмір радіусу та ціна

Якщо радіус колеса авто від 12 до 14 дюймів, вартість шиномонтажу буде в середньому від 350 до 600 грн, залежно від обраного СТО. «Перевзути» колеса радіусом від 15 до 16 дюймів обійдеться від 400 до 650 грн. Змінити гуму на колесах радіусом від 17 до 18 дюймів коштуватиме в середньому 700 грн. «Оновити» покришки на 19-20 або на 21-22 дюйми обійдеться в середньому від 700 до 1000 грн відповідно.

Кузов авто

Пройти процедуру шиномонтажу власнику «паркетника» коштуватиме в середньому від 700 до 900 грн. Якщо він їздить на дисках 16-18 чи 19-20 відповідно.

Для власників джипа на рамі «перевзути» колеса обійдеться від 850 грн – стільки попросять, якщо на машині коштують колеса 16-18, якщо “показники” більші – від 19 до 20 – то ціна зросте в середньому на 100 грн. Для тих, хто їздить на гумі R21-22 – заміна коліс обійдеться від 900 грн. Для любителів 23-24 радіусу – ціна на шиномонтаж стартує від 1000 грн.

Вартість зберігання шин у Дніпрі

Якісний шиномонтаж включає зняття і миття коліс, а також їх балансування. Після цього літні шини віддаються власнику. Зберігати він їх повинен у прохолодному, вентильованому приміщенні, куди не потрапляють сонячні промені, а вологість «кімнати» зберігання не перевищує 40-80%.

Або ж можна здати шини на зберігання – таку послугу пропонують багато СТО та автосервіси. Ціна на цю послугу у Дніпрі стартує від 140 грн на місяць для коліс найменшого радіусу. Зростає вона пропорційно до розміру покришки на 200 грн.

Найдорожче обійдеться зберігати шини R23 та 24 на місяць послуга коштуватиме в середньому 220 грн.

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