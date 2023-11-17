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Сколько стоит «переобуть» авто в Днепре осенью 2023 года

Сегодня 17:55
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В ближайшие дни в Днепре синоптики прогнозируют снижение температуры, возможен снег и гололед. Поэтому для владельцев автотранспорта сейчас главное – сменить летние шины на зимние (кто еще этого не успел сделать).

Новости Днепра про Сколько стоит «переобуть» авто в Днепре осенью 2023 года

Журналисты dnepr.info узнали, сколько в этом году обойдется «переобуть» автомобиль на шиномонтаже в Днепре.

Летняя резина рассчитана на более высокие температуры воздуха и сохраняет свои свойства, когда на улице хотя бы +10 градусов тепла. Когда температура опускается ниже, то летняя резина теряет эластичность и прочную сцепку с дорогой. Зимние шины рассчитаны на эксплуатацию при минусовых температурах и даже при больших морозах способных сохранять сцепку с дорожным покрытием, а также имеют более глубокий протектор чтобы ездить по снегу и льду. Поэтому ее замена обязательна.

В Днепре заменить летнюю резина на зимнюю можно в среднем за 700 грн. Все зависит от радиуса колеса – чем он больше, тем дороже, и от кузова самого автомобиля – самая высокая цена на шиномонтаж колес джипа – до 1,5 тыс грн.

Размер радиуса и цена

Если радиус колеса авто от 12 до 14 дюймов, то стоимость шиномонтажа будет в среднем от 350 до 600 грн, в зависимости от выбранного СТО. «Переобуть» колеса радиусом от 15 до 16 дюймов обойдется от 400 до 650 грн. Сменить резину на колесах радиуса от 17 до 18 дюймов будет стоить в среднем 700 грн. «Обновить» покрышки на 19-20 или на 21-22 дюйма обойдется в среднем от 700 до 1000 грн соответственно.

Кузов авто

Пройти процедуру шиномонтажа владельцу паркетника обойдется в среднем от 700 до 900 грн. Если он ездит на дисках 16-18 или 19-20 соответственно.

Для владельцев джипа на раме «переобуть» колеса обойдется от 850 грн – столько попросят, если на машине стоят колеса 16-18, если «показатели» больше – от 19 до 20 – то цена вырастет в среднем на 100 грн. Для тех, кто ездит на резине R21-22 – замена колес обойдется от 900 грн. Для любителей 23-24 радиуса – цена на шиномонтаж стартует от 1000 грн.

Новости Днепра про Сколько стоит «переобуть» авто в Днепре осенью 2023 года

Стоимость хранения шин в Днепре

Качественный шиномонтаж включает в себя снятие и мойку колес, а также их балансировку. После этого летние шины отдаются владельцу. Хранить он их должен в прохладном, вентилируемом помещении, куда не попадают солнечные лучи, а влажность «комнаты» хранения не превышает 40-80%. Либо же можно сдать шины на хранение – такую услугу предлагают многие СТО и автосервисы. Цена на эту услугу в Днепре стартует от 140 грн в месяц для колес самого маленького радиуса. Возрастает она пропорционально размеру покрышки на 200 грн.  Хранить самые дорогие шины R23 и 24 в месяц будет стоить в среднем 220 грн.

Новости Днепра про Сколько стоит «переобуть» авто в Днепре осенью 2023 года

 

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