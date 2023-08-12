СК Дніпро-1 може змінити головного тренера – ЗМІ

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.
Після розгрому у кваліфікації Ліги Європу від чеської Славії з рахунком 0-3, довіра до тренера значно послабла.
Тепер у дніпрян залишаються лише примарні шанси на вихід до групи ЛЄ.
Якщо спортклубівці не вийдуть у групу Ліги Конференцій, то команда може втратити не тільки призові від УЕФА, а й нинішнього керманича.
Згідно з чутками, фаворитом на піст нового тренера залишається Руслан Ротань, але розглядаються й інші кандидатури.
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