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СК Дніпро-1 може змінити головного тренера – ЗМІ

Сьогодні 09:34
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СК Дніпро-1 може звільнити Олександра Кучера через незадовільні результати у єврокубках.

Новости Днепра про СК Дніпро-1 може змінити головного тренера - ЗМІ

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі. 

Після розгрому у кваліфікації Ліги Європу від чеської Славії з рахунком 0-3, довіра до тренера значно послабла. 

Тепер у дніпрян залишаються лише примарні шанси на вихід до групи ЛЄ.

Якщо спортклубівці не вийдуть у групу Ліги Конференцій, то команда може втратити не тільки призові від УЕФА, а й нинішнього керманича.

Згідно з чутками, фаворитом на піст нового тренера залишається Руслан Ротань, але розглядаються й інші кандидатури.

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Новости Днепра про СК Дніпро-1 може змінити головного тренера - ЗМІУкраїнська

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