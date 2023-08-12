СК Днепр-1 может сменить главного тренера — СМИ

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
После разгрома в квалификации Лиги Европу от чешской Славии со счетом 0-3, доверие к тренеру значительно ослабло.
Теперь у днепрян остаются лишь призрачные шансы на выход в группу ЛЕ.
Если спортклубовцы не выйдут в группу Лиги Конференций, то команда может потерять не только призовые от УЕФА, но и нынешнего тренера.
Согласно слухам, фаворитом на пост нового тренера остается Руслан Ротань, но рассматриваются и другие кандидатуры.
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