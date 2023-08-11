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У Дніпрі вандали спаплюжили фасад інклюзивного центру (ФОТО)

Сьогодні 19:58
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У Дніпрі вандали познущалися зі стін інклюзивного центру на Слобожанському проспекті.

Новости Днепра про У Дніпрі вандали спаплюжили фасад інклюзивного центру (ФОТО)

Про це повідомила директорка департаменту гуманітарної політики Ксенія Сушко на своїй Facebook-сторінці. 

Інклюзивно-ресурсний центр знаходиться у Дніпрі на Слобожанському проспекті. Фахівці установи займаються супроводом дітей з особливими освітніми потребами. 

Проте зараз не про це. Невідомі вандали спаплюжили фасад центру, обмалювавши його різними написами. 

“Та от тільки не зрозуміло чим керувалися ті, хто зворотню частину фасаду інклюзивно-ресурсного центру перетворив на Дивіться самі, це жах…”,  -написала Ксенія Сушко.

Судячи з фото, постраждав фасад зворотного входу до центру. 

Новости Днепра про У Дніпрі вандали спаплюжили фасад інклюзивного центру (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі вандали спаплюжили фасад інклюзивного центру (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі вандали спаплюжили фасад інклюзивного центру (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі вандали спаплюжили фасад інклюзивного центру (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі вандали спаплюжили фасад інклюзивного центру (ФОТО)Русский

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