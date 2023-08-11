У Дніпрі вандали спаплюжили фасад інклюзивного центру (ФОТО)

У Дніпрі вандали познущалися зі стін інклюзивного центру на Слобожанському проспекті.

Про це повідомила директорка департаменту гуманітарної політики Ксенія Сушко на своїй Facebook-сторінці.

Інклюзивно-ресурсний центр знаходиться у Дніпрі на Слобожанському проспекті. Фахівці установи займаються супроводом дітей з особливими освітніми потребами.

Проте зараз не про це. Невідомі вандали спаплюжили фасад центру, обмалювавши його різними написами.

“Та от тільки не зрозуміло чим керувалися ті, хто зворотню частину фасаду інклюзивно-ресурсного центру перетворив на Дивіться самі, це жах…”, -написала Ксенія Сушко.

Судячи з фото, постраждав фасад зворотного входу до центру.

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