У Дніпрі вандали спаплюжили фасад інклюзивного центру (ФОТО)

Про це повідомила директорка департаменту гуманітарної політики Ксенія Сушко на своїй Facebook-сторінці.
Інклюзивно-ресурсний центр знаходиться у Дніпрі на Слобожанському проспекті. Фахівці установи займаються супроводом дітей з особливими освітніми потребами.
Проте зараз не про це. Невідомі вандали спаплюжили фасад центру, обмалювавши його різними написами.
“Та от тільки не зрозуміло чим керувалися ті, хто зворотню частину фасаду інклюзивно-ресурсного центру перетворив на Дивіться самі, це жах…”, -написала Ксенія Сушко.
Судячи з фото, постраждав фасад зворотного входу до центру.
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