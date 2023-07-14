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  • Шукали два дні: у Дніпропетровській області в ставку втонув 34-річний чоловік

Шукали два дні: у Дніпропетровській області в ставку втонув 34-річний чоловік

Сьогодні 17:59
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У Синельниківському районі з води витягли потопельника.

Новости Днепра про Шукали два дні: у Дніпропетровській області в ставку втонув 34-річний чоловік

Про це повідомили в ДСНС. 

Увечері 13 липня до рятувальників звернулися відпочивальники, які розповіли, що під час купання в місцевому ставку, зник чоловік. Це сталося в селищі Маломихайлівка Синельниківського району. 

На пошуки відправилися рятувальники. Вони обстежили понад 300 кв.м ставка, але чоловіка не знайшли. Після настання темряви пошуки призупинили. 

Зранку 14 липня водолази-рятувальники повернулися на місце та ще раз перевірили 4000 кв.м. підводної акваторії. На відстані 40 метрів від берега та на глибині 7 метрів надзвичайники знайшли тіло зниклого чоловіка. 

Загиблим виявився 34-річний місцевий мешканець. Його тіло доправили до берега та передали поліціянтам. 

Новости Днепра про Шукали два дні: у Дніпропетровській області в ставку втонув 34-річний чоловік

Новости Днепра про Шукали два дні: у Дніпропетровській області в ставку втонув 34-річний чоловік

У липні кількість смертей на воді значно зросла, тому рятувальники просять відпочивальників бути обережними. 

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Новости Днепра про Шукали два дні: у Дніпропетровській області в ставку втонув 34-річний чоловікУкраїнська Новости Днепра про Шукали два дні: у Дніпропетровській області в ставку втонув 34-річний чоловікРусский

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