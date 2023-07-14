Искали два дня: в Днепропетровской области в пруду утонул 34-летний мужчина

В Синельниковском районе из воды вытащили утопленника.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Вечером 13 июля к спасателям обратились отдыхающие, которые рассказали, что во время купания в местном пруду пропал мужчина. Это произошло в поселке Маломихайловка Синельниковского района.

На поиски отправились спасатели. Они обследовали более 300 кв.м пруда, но мужчину не нашли. После наступления темноты поиски приостановили.

Утром 14 июля водолазы-спасатели вернулись на место и еще раз проверили 4000 кв. подводной акватории. На расстоянии 40 метров от берега и на глубине 7 метров чрезвычайники нашли тело пропавшего мужчины.

Погибшим оказался 34-летний местный житель. Его тело доставили на берег и передали полицейским.

В июле количество смертей на воде значительно возросло, поэтому спасатели просят отдыхающих соблюдать осторожность.

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