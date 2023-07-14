Искали два дня: в Днепропетровской области в пруду утонул 34-летний мужчина

Об этом сообщили в ГСЧС.
Вечером 13 июля к спасателям обратились отдыхающие, которые рассказали, что во время купания в местном пруду пропал мужчина. Это произошло в поселке Маломихайловка Синельниковского района.
На поиски отправились спасатели. Они обследовали более 300 кв.м пруда, но мужчину не нашли. После наступления темноты поиски приостановили.
Утром 14 июля водолазы-спасатели вернулись на место и еще раз проверили 4000 кв. подводной акватории. На расстоянии 40 метров от берега и на глубине 7 метров чрезвычайники нашли тело пропавшего мужчины.
Погибшим оказался 34-летний местный житель. Его тело доставили на берег и передали полицейским.
В июле количество смертей на воде значительно возросло, поэтому спасатели просят отдыхающих соблюдать осторожность.
Читайте также:
Автор:
Нужна ваша помощь!
Кабинет Министров Украины может поднять минимальные цены на алкоголь.
Поздравляем наших спортсменов!
Сегодня, 14 июля, в АНД районе на улице Александра Таушева…
Появилась дата окончательного открытия обновленной Успенской площади в Днепре.
Нужна ваша помощь!
Раньше в Днепре основными питейными заведениями были не рестораны, а пивбары. В них любили проводить время в том числе и студенты. Некоторые из таких заведений находились неподалеку учебных заведений. Купить там можно было пиво не только в кружке, но и…
Кабинет Министров Украины может поднять минимальные цены на алкоголь.
В ночь на 14 июля Кривой Рог пережил атаку беспилотниками.
Поздравляем наших спортсменов!
В Днепре в помощи неравнодушных людей нуждается кошка Лапка.
Сегодня, 14 июля, в АНД районе на улице Александра Таушева горел дом.
В пятницу, 14 июля, в Днепре на ходу вспыхнул трамвай.
В епархии провели в последний путь протоиерея Марьяна Дюса.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!