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  • Штраф у понад 70 млн грн: Нікопольське підприємство виготовляло оборонну продукцію для агресора

Штраф у понад 70 млн грн: Нікопольське підприємство виготовляло оборонну продукцію для агресора

Сьогодні 20:30
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В управління АРМА передано понад 70 млн грн арештованих коштів Нікопольського підприємства, яке виготовляло оборонну продукцію для держави-агресора.

Новости Днепра про Штраф у понад 70 млн грн: Нікопольське підприємство виготовляло оборонну продукцію для агресора

За даними слідства, промислове підприємство у Нікополі, власником якого є російська оборонна корпорація, виробляло продукцію зі спеціального сплаву для використання в оборонній сфері. Її великими партіями відправляли до рф та використовували в авіаційній, ракетній та інших військових галузях.

У прокуратурі повідомляють, що його засновниками є громадяни рф. Наразі триває процедура передачі корпоративних прав, майнового комплексу, готової продукції,  виробничих ліній, сировини загальною вартістю понад 400 млн грн.

Розпочато досудове розслідування у провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, за попередньою змовою групою осіб триває (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

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Новости Днепра про Штраф у понад 70 млн грн: Нікопольське підприємство виготовляло оборонну продукцію для агресораУкраїнська Новости Днепра про Штраф у понад 70 млн грн: Нікопольське підприємство виготовляло оборонну продукцію для агресораРусский

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