Штраф у понад 70 млн грн: Нікопольське підприємство виготовляло оборонну продукцію для агресора

За даними слідства, промислове підприємство у Нікополі, власником якого є російська оборонна корпорація, виробляло продукцію зі спеціального сплаву для використання в оборонній сфері. Її великими партіями відправляли до рф та використовували в авіаційній, ракетній та інших військових галузях.
У прокуратурі повідомляють, що його засновниками є громадяни рф. Наразі триває процедура передачі корпоративних прав, майнового комплексу, готової продукції, виробничих ліній, сировини загальною вартістю понад 400 млн грн.
Розпочато досудове розслідування у провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, за попередньою змовою групою осіб триває (ч. 3 ст. 110-2 КК України).
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