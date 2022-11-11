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  • Штраф более 70 млн грн: Никопольское предприятие изготовило оборонную продукцию для агрессора

Штраф более 70 млн грн: Никопольское предприятие изготовило оборонную продукцию для агрессора

Сегодня 20:30
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Более 70 млн грн из арестованных средств Никопольского предприятия, которое производило оборонную продукцию для государства-агрессора, переданы в управление АРМА.

Новости Днепра про Штраф более 70 млн грн: Никопольское предприятие изготовило оборонную продукцию для агрессора

По версии следствия, промышленное предприятие в Никополе, принадлежащее российской оборонной корпорации, выпускало продукцию из специального сплава для использования в оборонной сфере. Это отправлялось крупными партиями в рф и использовалося в авиации, ракетной и других военных областях.

Прокуратура сообщает, что ее учредителями являются граждане рф. В настоящее время идет процедура передачи корпоративных прав, имущественного комплекса, готовой продукции, производственных линий, сырья общей стоимостью более 400 млн грн.

Начато досудебное расследование в производстве по факту ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

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Новости Днепра про Штраф более 70 млн грн: Никопольское предприятие изготовило оборонную продукцию для агрессораУкраїнська Новости Днепра про Штраф более 70 млн грн: Никопольское предприятие изготовило оборонную продукцию для агрессораРусский

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