Штраф более 70 млн грн: Никопольское предприятие изготовило оборонную продукцию для агрессора

По версии следствия, промышленное предприятие в Никополе, принадлежащее российской оборонной корпорации, выпускало продукцию из специального сплава для использования в оборонной сфере. Это отправлялось крупными партиями в рф и использовалося в авиации, ракетной и других военных областях.
Прокуратура сообщает, что ее учредителями являются граждане рф. В настоящее время идет процедура передачи корпоративных прав, имущественного комплекса, готовой продукции, производственных линий, сырья общей стоимостью более 400 млн грн.
Начато досудебное расследование в производстве по факту ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого двое неизвестных напали на…
Российские оккупанты пытаются наступать на ряде направлений. Тем временем наши…
Боец 129-й отдельной Криворожской бригады ТРО и депутат Криворожского городского…
Проспект Гагарина – один из самых «студенческих» в Днепре. Тут…
В Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого двое неизвестных напали на иностранца, толкнули его на землю и отобрали телефон.
Российские оккупанты пытаются наступать на ряде направлений. Тем временем наши герои продолжают освобождать Херсонскую область.
Боец 129-й отдельной Криворожской бригады ТРО и депутат Криворожского городского совета получил взрывное ранение.
Проспект Гагарина – один из самых «студенческих» в Днепре. Тут размещены практически все городские вузы и общежития студентов. История территории началась более 100 лет назад, долгое время тут были одни дачи, а сам проспект был «подроблен» на множество небольших улиц.
"Укрзалізниця" с 17 ноября запускает новый поезд №65/66 Харьков-Умань, который будет курсировать через Днепр.
Над Херсоном висит украинский флаг.
Сегодня – исторический день.
В Днепре в парке Глобы планируют убрать памятник советскому деятелю Алексею Федорову.
Российские оккупанты снова совершили "жест доброй воли" и отступили под натиском ВСУ с правого берега Херсонской области.
На Павлоградских рынках для русского флага было найдено новое применение.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!