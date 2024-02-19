Схоже на опариші: жителям Марганця в гуманітарці попалася квасоля “з сюрпризом”, але є нюанс

Жителі Марганця поскаржилися на гуманітарну допомогу, яку отримали від благодійних організацій.

Жителі Марганця, який щоденно страждає від обстрілів, постійно отримують гуманітарну допомогу від міжнародних та українських благодійних організацій. Зазвичай, це продукти: крупи, олія та консерви.

Як повідомили у місцевій спільноті “Типовий Марганець”, марганчани цього разу забрали додому гуманітарку з сюрпризом. Відкривши банку квасолі, місцева мешканка побачила щось схоже на опаришів чи глистів. Своєю знахідкою вона поділилася у соцмережах.

У нас сьогодні така гуманітарна допомога. А у вас? Фото від підписниці, – йдеться у дописі.

Проте марганчани зауважують, що з квасолею все гаразд і вона не зіпсована. Просто бобові проросли, а при термічній обробці ростки відвалилися, тому в баночці й опинилися їхні шматочки, які схожі на черв’яків.

Звичайно, буває все, але люди кажуть, що неодноразово отримували гуманітарку й продукти були якісними.

То носик від квасолі – ростки. Вони відокремлюють, коли квасолю розвалюється, а не те що ви подумали, – зазначили в коментарях марганчани.

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