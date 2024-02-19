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  • Схоже на опариші: жителям Марганця в гуманітарці попалася квасоля “з сюрпризом”, але є нюанс

Схоже на опариші: жителям Марганця в гуманітарці попалася квасоля “з сюрпризом”, але є нюанс

Сьогодні 20:53
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Жителі Марганця поскаржилися на гуманітарну допомогу, яку отримали від благодійних організацій.

Новости Днепра про Схоже на опариші: жителям Марганця в гуманітарці попалася квасоля

Жителі Марганця, який щоденно страждає від обстрілів, постійно отримують гуманітарну допомогу від міжнародних та українських благодійних організацій. Зазвичай, це продукти: крупи, олія та консерви. 

Як повідомили у місцевій спільноті “Типовий Марганець”, марганчани цього разу забрали додому гуманітарку з сюрпризом. Відкривши банку квасолі, місцева мешканка побачила щось схоже на опаришів чи глистів. Своєю знахідкою вона поділилася у соцмережах. 

У нас сьогодні така гуманітарна допомога. А у вас? Фото від підписниці, – йдеться у дописі.
 

Новости Днепра про Схоже на опариші: жителям Марганця в гуманітарці попалася квасоля

Проте марганчани зауважують, що з квасолею все гаразд і вона не зіпсована. Просто бобові проросли, а при термічній обробці ростки відвалилися, тому в баночці й опинилися їхні шматочки, які схожі на черв’яків. 

Звичайно, буває все, але люди кажуть, що неодноразово отримували гуманітарку й продукти були якісними. 

То носик від квасолі – ростки. Вони відокремлюють, коли квасолю розвалюється, а не те що ви подумали, – зазначили в коментарях марганчани.

Новости Днепра про Схоже на опариші: жителям Марганця в гуманітарці попалася квасоля

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