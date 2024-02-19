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  • Похоже на опарыши: жителям Марганца в гуманитарке попалась фасоль «с сюрпризом», но есть нюанс

Похоже на опарыши: жителям Марганца в гуманитарке попалась фасоль «с сюрпризом», но есть нюанс

Сегодня 20:53
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Жители Марганца пожаловались на гуманитарную помощь, полученную от благотворительных организаций.

Новости Днепра про Похоже на опарыши: жителям Марганца в гуманитарке попалась фасоль

Жители Марганца, ежедневно страдающего обстрелами, постоянно получают гуманитарную помощь от международных и украинских благотворительных организаций. Обычно это продукты: крупы, масло и консервы.

Как сообщили в местном сообществе «Типовой Марганец», марганчане в этот раз забрали домой гуманитарку с сюрпризом. Открыв банку фасоли, местная жительница увидела что-то похожее на опарышей или глистов. Своей находкой она поделилась в соцсетях.

У нас сегодня такая гуманитарная помощь. А у вас? Фото от подписницы, — говорится в сообщении.

 

Новости Днепра про Похоже на опарыши: жителям Марганца в гуманитарке попалась фасоль

Однако марганчане отмечают, что с фасолью все хорошо и она не испорчена. Просто бобовые проросли, а при термической обработке ростки отвалились, поэтому в баночке и оказались их кусочки, похожие на червей.

Конечно, бывает все, но люди говорят, что неоднократно получали гуманитарку, и продукты были качественными.

То носик от фасоли – ростки. Они отделяют, когда фасоль разваливается, а не то, что вы подумали, — отметили в комментариях марганчане.

Новости Днепра про Похоже на опарыши: жителям Марганца в гуманитарке попалась фасоль

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