Похоже на опарыши: жителям Марганца в гуманитарке попалась фасоль «с сюрпризом», но есть нюанс

Жители Марганца, ежедневно страдающего обстрелами, постоянно получают гуманитарную помощь от международных и украинских благотворительных организаций. Обычно это продукты: крупы, масло и консервы.
Как сообщили в местном сообществе «Типовой Марганец», марганчане в этот раз забрали домой гуманитарку с сюрпризом. Открыв банку фасоли, местная жительница увидела что-то похожее на опарышей или глистов. Своей находкой она поделилась в соцсетях.
У нас сегодня такая гуманитарная помощь. А у вас? Фото от подписницы, — говорится в сообщении.
Однако марганчане отмечают, что с фасолью все хорошо и она не испорчена. Просто бобовые проросли, а при термической обработке ростки отвалились, поэтому в баночке и оказались их кусочки, похожие на червей.
Конечно, бывает все, но люди говорят, что неоднократно получали гуманитарку, и продукты были качественными.
То носик от фасоли – ростки. Они отделяют, когда фасоль разваливается, а не то, что вы подумали, — отметили в комментариях марганчане.
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