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Шоколадки, сосиски та олія: у Дніпрі переселенець обікрав супермаркет

Сьогодні 06:45
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У Дніпрі переселенець із Донеччиини обікрав супермаркет «Варус» на проспекті Поля. Він виніс продукти майже на 2 тис грн. Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Новости Днепра про Шоколадки, сосиски та олія: у Дніпрі переселенець обікрав супермаркет

Спочатку він вкрав 2 пляшки слабоалкогольних напоїв та 2,5 кілограми ковбаси. Загальна сума – 1223,30 грн. Потім він намагався вкрасти три сосиски у тісті, шість шоколадок, літр соняшникової олії, півкілограма ковбаси та мариноване м’ясо. Сума – 735,5 грн.

На суді фігурант визнав провину. За вчинене в умовах воєнного стану його хотіли покарати на 5 років позбавлення волі, але призначили іспитовий строк на рік.

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Новости Днепра про Шоколадки, сосиски та олія: у Дніпрі переселенець обікрав супермаркетУкраїнська Новости Днепра про Шоколадки, сосиски та олія: у Дніпрі переселенець обікрав супермаркетРусский

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