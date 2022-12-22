Шоколадки, сосиски та олія: у Дніпрі переселенець обікрав супермаркет

Спочатку він вкрав 2 пляшки слабоалкогольних напоїв та 2,5 кілограми ковбаси. Загальна сума – 1223,30 грн. Потім він намагався вкрасти три сосиски у тісті, шість шоколадок, літр соняшникової олії, півкілограма ковбаси та мариноване м’ясо. Сума – 735,5 грн.
На суді фігурант визнав провину. За вчинене в умовах воєнного стану його хотіли покарати на 5 років позбавлення волі, але призначили іспитовий строк на рік.
Читайте також:
Автор:
Укрзалізниця вирішила порадувати українців у період різдвяно-новорічних свят. Компанія запустила…
Російська армія вдарила по Марганецькій громаді у Дніпропетровській області.
У селищі Божедарівка Дніпропетровської області 17-річний хлопець тяжко побив батька…
Російські окупанти зазнають значних втрат на фронті та посилюють контррозвідувальні…