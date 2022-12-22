Шоколадки, сосиски та олія: у Дніпрі переселенець обікрав супермаркет

У Дніпрі переселенець із Донеччиини обікрав супермаркет «Варус» на проспекті Поля. Він виніс продукти майже на 2 тис грн. Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Спочатку він вкрав 2 пляшки слабоалкогольних напоїв та 2,5 кілограми ковбаси. Загальна сума – 1223,30 грн. Потім він намагався вкрасти три сосиски у тісті, шість шоколадок, літр соняшникової олії, півкілограма ковбаси та мариноване м’ясо. Сума – 735,5 грн.

На суді фігурант визнав провину. За вчинене в умовах воєнного стану його хотіли покарати на 5 років позбавлення волі, але призначили іспитовий строк на рік.

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