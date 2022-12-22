Шоколадки, сосиски и масло: в Днепре переселенец обворовал супермаркет

Сначала он украл 2 бутылки слабоалкогольных напитков и 2,5 кг колбасы. Общая сумма – 1223,30 грн. Затем он пытался украсть три сосиски в тесте, шесть шоколадок, литр подсолнечного масла, полкилограмма колбасы и маринованное мясо. Сумма – 735,5 грн.
На суде фигурант признал вину. За совершенное в условиях военного положения его хотели наказать на 5 лет лишения свободы, но назначили испытательный срок в год.
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