Шоколадки, сосиски и масло: в Днепре переселенец обворовал супермаркет

В Днепре переселенец из Донбасса обворовал супермаркет «Варус» на проспекте Поля. Он вынес продукты почти на 2 тыс. грн. Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

Сначала он украл 2 бутылки слабоалкогольных напитков и 2,5 кг колбасы. Общая сумма – 1223,30 грн. Затем он пытался украсть три сосиски в тесте, шесть шоколадок, литр подсолнечного масла, полкилограмма колбасы и маринованное мясо. Сумма – 735,5 грн.

На суде фигурант признал вину. За совершенное в условиях военного положения его хотели наказать на 5 лет лишения свободы, но назначили испытательный срок в год.

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