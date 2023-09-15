Що подивитися неподалік Дніпра за 1 день: згаслий вулкан, валуни льодовикового періоду та козацька фортеця

Поки що на вулиці тепла погода вихідні можна витратити на те, щоб дізнатися та побачити щось нове. У Дніпрі та області є дуже багато красивих та незвичайних історичних пам'яток, які потрібно побачити хоча б раз. На їхнє вивчення не потрібно багато часу, а відвідати їх можна безкоштовно.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 місць, які можна переглянути неподалік Дніпра за один день.

Козацькі скарби та прапор

Гора Калитва утворилася внаслідок танення льодовика. У її основі – моренові наноси – шматочки базальту, граніту, а також тут знайшли останки доісторичних тварин і череп мамонта. В результаті ерозії грунту в середині гори з’явилася глибока балка, що розрізає її на дві частини. Щоб запобігти подальшому руйнуванню, гору засадили деревами. Висота Калітви 145 метрів. Гора була відома давно, її описували у старовинних літописах Київської Русі. Також, згідно з легендами, на горі закопано козацькі скарби. За часів козацтва вона була захисним валом. Спочатку гора називалася Замок, але через те, що на ній було встановлено козацький прапор, який на той час називався «калиткою», гора отримала нове «ім’я» Калитва. Гора має статус заповідника, знаходиться неподалік Царичанки біля річки Оріль. Довжина Калітви – до 5 км.

Валуни льодовикового періоду

Залишки валунів льодовикового періоду можна побачити у заказнику неподалік села Домоткань. Сюди валуни приніс льодовик близько 200 тисяч років тому. Камені з рожевого граніту поросли мохом. Ця порода граніту не характерна для наших широт, але такі ж валуни можна побачити у низці країн Європи. Вчені вважають, що льодовик, рухався зі Скандинавії, зметав усе на своєму шляху і потік води ніс все це вперед. Таким чином, валуни і потрапили на територію області. Розмір валуну від 4 до 7 метрів.

Один із найстаріших вулканів

На території Солонянської громади у селі Аполлонівка знаходиться Аполлонівський палеовулкан, вік якого близько трьох мільярдів років. У жерлі вулкана ростуть квіти та є джерело з водою. На його території можна побачити залишки застиглої лави. Зовні давно згаслий вулкан нагадує балку.

Загадковий майдан

Неподалік Павлограда, поряд із селом Маврино знаходиться одна з найзагадковіших пам’яток області. На великому полі є різні за формою насипи і якщо дивитися на них зверху, можна побачити незвичайний малюнок. Але незважаючи на наявність височин і впадин під час злив тут не стоїть вода, також тут немає і дерев – вони просто не ростуть. Називається ця пам’ятка Мавріїнський майдан. За однією з версій раніше, це була оборонна споруда козаків, за іншою – майдан був спроектований стародавніми людьми для проведення ритуалів. Поки що історики не підтверджують жодну з них. Побачити його варто хоча б тому, що насипи вражають своєю геометричною точністю.

Козацька фортеця

Щоб побачити залишки старої козацької фортеці не потрібно нікуди виїжджати з Дніпра. Достатньо просто відвідати Старі Кодаки. Фортеця була зведена тут в 1635, а через кілька років зруйнована. У 1748 році тут була побудована дерев’яна фортеця і жили лоцмани, які переправляли людей через Дніпро. У 1933 році на території поселення стали добувати граніт і через це було зруйновано більшу частину фортеці. По дорозі в Старі Кодаки є занедбаний кам’яний цвинтар козаків, найстаріші надгробки тут відносяться в середині XIX століття. Неподалік селища є балка Сажівка. Родзинка її в тому, що балка порізана виступами та поглибленнями і схожа на гори Нової Зеландії.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: