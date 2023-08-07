Що 100 років тому було на місці гребного каналу у Дніпрі: у воді росли дерева та водилися соми

До початку 1930-х років у Дніпрі на річці була велика кількість островів різного розміру. Один із них був досить великим та улюбленим серед місцевих жителів. Але після будівництва ДніпроГЕС він пішов під воду. Через 40 років над прихованим під водою островом намили ще один острів.

У Дніпрі трохи нижче Монастирського острова знаходився ще один – Воронцовський або як його ще називали – Становий. Першу свою назву він отримав на честь власників території – сім’ї Воронцових, а другу – через козаків. Вони влаштовували тут «стани» – місця для сезонного рибальства та промислу. Причому спочатку острів був «Становий», оскільки козаки ловили рибу тут уже в XVII столітті, а «Воронцовським» він став лише через 100 років.

На початку минулого століття саме він був найулюбленішим місцем відпочинку мешканців міста. Розмір острова був не маленьким – його довжина становила 4 км, а ширина – близько 2 км. Сюди припливали човнами для прогулянок і влаштовували на території острова пікніки, але не купалися. Згідно з місцевими легендами, поряд з островом водилися величезні соми і люди боялися, що риба відкусить їм частину тіла або утягне на дно.

На початку 1930-х років острів був затоплений під час будівництва ДніпроГЕС. Цікаво, що набережна Перемоги сьогодні проходить за місцем протоки, що відокремлювала острів від берега. Сьогодні на місці острова знаходиться гребний канал та Коса.

Читайте также:

Українська Русский