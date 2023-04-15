Серветки, вино та фломастери: незвичні способи фарбування яєць на Великдень, які вас точно здивують

Останній день підготовки до Великодня настав. Саме сьогодні більшість господинь та господарів займаються прикрашанням та фарбуванням яєць. Хтось стандартно використовує харчові барвники та інші давно відомі методи, як от, наприклад, лушпиння цибулі, а хтось вирішив вдатися до оригінальних експериментів.

Ми вирішили розповіти вам про три незвичних варіанти того, як можна прикрасити яйця на Великдень. Завдяки ним ви не тільки отримаєте гарний та цікавий результат, а й весело проведете час усією родиною.

1. Фломастери + вода з оцтом

Цей ориганільний спосіб фарбування яєць підкорив TikTok, тож усі його користувачі однозначно бачили яскраві крашанки, отримані шляхом цього методу. Вам знадобляться звичайні паперові серветки, фломастери та склянка з теплою або гарячою водою, у яку треба додати столову ложку оцту. Особливо цей спосіб сподобається малечі, адже для них він перетвориться на веселий дослід із малюванням. Розмалюйте серветку різноманітними фломастерами, огорніть у неї яйце та опустіть у воду з оцтом, тримаючи за краєчок. Після цього залиште яйце у серветці підсохнути, а потім – насолоджуйтесь результатом.

2. Серветка + білок

Вам знадобляться паперові серветки з гарним візерунком. До змащеного звичайним білком яйця прикладіть вирізаний елемент серветки та приклейте його за допомогою рук чи пензлика. Зверху ще раз покрийте приклеєний фрагмент білком, акуратно наносячи клейку масу від середини серветки, прикладеної до поверхні яйця, до країв.

3. Вино

Ці яйця точно вас здивують, адже виглядатимуть розкішно, дорого та магічно. Щоб отримати мерехтливі крашанки вам знадобиться пляшка недорогого червого солодкого вина. Вино забарвлює яйця в красивий пурпуровий колір, а також надає їм кристалічну текстуру. Вам потрібно всього лише зварити яйця в червоному вині й залишити їх у рідині, доки вони не набудуть бажаного кольору. Залежно від пігменту у вині яйця зміняться від блакитно-фіолетового до майже чорного. Згодом злийте рідину та дайте крашанкам постояти в холодильнику, аби вони вкрилися крихітними кристаликами та здивували вас своїм мерехтінням.

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